Vet du forskjellen på Ibux og Paracet?

Vet du ikke forskjellen, og hva som er riktig for deg å ta er det fare for feilbruk, noe som kan føre til at du ikke får den virkningen du håper på.

Ikke det samme

Overlege ved avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital, Ketil Arne Espnes, forteller at Ibux og Paracet er to helt forskjellige legemiddeltyper, men at begge to virker smertestillende og febernedsettende.

- Paracet virker hovedsakelig mot smerte, mens Ibux også virker mot betennelse. Paracet er det tryggeste å ta så lenge man ikke tar for mye. Det er viktig å forholde seg til retningslinjene som er maksimalt ett gram, tre ganger om dagen. Skulle du ha behov for mer bør du kontakte legen din før du tar noe mer

Både Pinex, Panodil og Paracet inneholder paracetamol. Alle tre har samme virkestoffer, bare ulik produsent, form og pris. Det er derfor ikke nødvendig å skulle ta en kombinasjon av disse dersom du har smerter.

- Man kan godt ha både Ibux og Paracet liggende, men da er det viktig at man vet hvilke virkestoffer de forskjellige smertestillende inneholder. Man skal være forsiktig med å blande for mye da man kan få i seg for mye paracetamol, sier apoteker hos Apotek 1 Elefanten Lade, Sandra Skar.

Paracet som førstevalg

Ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAIDs) virker smertestillende, betennelsesdempende og febernedsettende, og kan for noen plager være gode alternativer til paracetamol. Ibux vil her være et godt alternativ.

- En grei huskeregel kan være at Paracet er førstevalget mot de fleste typer smerte, men skulle du ha tannsmerter, mensensmerter eller muskel- og leddsmerter er det Ibux som er greit å ta, sier Skar.

Paracetamol anbefales som førstevalg fordi stoffet har en god smertestillende og febernedsettende effekt ifølge helsenorge.no. Paracetamol gir få bivirkninger og kan kombineres med de fleste andre medisiner. Paracetamol skal ikke brukes ved kjent leversykdom, mens NSAIDs skal ikke brukes av gravide. NSAID har god smertestillende og febernedsettende effekt, men de gir oftere bivirkninger enn paracetamol og kan være skadelig i kombinasjon med en rekke andre medisiner.

Ikke alle kan bruke medisiner som Ibux og Paracet, blant annet på grunn av andre tilstander de har eller andre medisiner de bruker. Har man kroniske sykdommer eller bruker andre legemidler bør man rådføre seg med en lege før man bruker reseptfrie legemidler.

Jo flere, jo bedre?

Når hodepinen ikke vil ta slutt frister det nok ekstra mye å ta en ekstra dose, men smertestillende vil heller ikke ha en bedre effekt dersom du øker dosen.

- Det er ikke påvist noen bedre effekt ved å overdosere. Derfor er det viktig å forholde seg til den anbefalte grensa, til man har fått annet råd fra en lege, sier Espnes.

- Hva skjer hvis man spiser et helt brett med for eksempel Paracet?

- Pakningsstørrelsen på reseptfritt paracetamol i Norge er satt til det de fleste voksne nordmenn vil overleve, men spiser du en hel pakke kan du bli alvorlig forgiftet. Tar man for mye paracetamol over tid, kan det bidra til å utvikle kronisk leverskade eller kreft. Så lenge du ikke tar mer enn anbefalt maksdose klarer kroppen å kvitte seg med det giftige omdanningsstoffet. Hvis man har behov for å ta smertestillende flere dager på rad bør man uansett kontakte fastlegen.

Paracet med koffein?

Paracetduo er Paracet med koffein. Pillen kan brukes av personer som er over 15 år og inneholder bortimot like mye koffein som en kopp kaffe. Det finnes dokumentasjon på at å tilsette koffein kan være til hjelp for noen pasienter fordi de minsker behovet for å ta sterkere medisiner. Ifølge Statens legemiddelverk er dette unødvendig.

- For de aller fleste er koffeintillegget unødvendig, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Skar anbefaler heller ikke å gå for smertestillende med koffein, så fremst man ikke har prøvd uten først.

- Koffein kan øke den smertelindrende effekten for noen brukere. Man har sett i noen studier at det kan ha effekt. Har du prøvd uten koffein først, for så å kjenne at det hjelper mer med koffein kan du så klart fortsette med det, men først og fremst anbefaler vi Paracet, sier Skar.

Ikke farlig dagen derpå

Siden Paracetamol brytes ned i leveren er det nok en del som har hørt at man bør unngå å ta Paracet som kur mot tømmermennene dagen derpå. Dette er imidlertidig ikke noe man trenger å tenke på.

- Du skal ha et ganske høyt alkoholforbruk for at Paracet skal være skadelig for leveren din dagen derpå. Men der igjen skal man være forsiktig med smertestillende, og ikke misbruke det, sier Skar.

