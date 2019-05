Ti tips som nesten garantert hjelper deg å spare på hotellovernattingen

Å velge det perfekte hotell kan være en jobb i seg selv. Ikke bare avhenger det på hvor du skal og utvalget i byen, men også på plassering, pris og hva som er inkludert. Men hvordan sparer man egentlig mest mulig på drømmehotellet?

Kristina Solberg hos Visit Trondheim forteller at det er store forskjeller på hvilken målgruppe som skal ha hotell, med tanke på hva de er på utkikk etter.

Leter man etter full pakke med stort rom og frokost, må man være villig til å betale mer. Ser man derimot etter det billigste, er vandrerhjem og pensjonat et godt alternativ.

Men kan man gjøre hotellkupp selv om man ønsker et bedre alternativ enn pensjonatene? Og kan man da spare penger på hotellovernattingen likevel? Rune Pedersen i smartepenger.no gir deg sine tips til hvordan du nesten garantert får mest ut av hotellovernattingen.

1. Sjekk alle bookingsidene

Det vil ta litt ekstra tid, men hvis man går for den første nettsiden man søker hos, kan det samme hotell ligger til en annen pris hos nettside nummer to. Trivago er et fint hjelpemiddel hvis man ikke orker å søke gjennom alle selv, for her sammenligner de prisene for deg.

- Noen bookingsider kan ha egne avtaler med hotellene, og da kan det være penger å spare hvis man sjekker alle, legger Pedersen til, sier Pedersen.

2. ...og hotellenes egne nettsider.

Etter å ha sjekket bookingsidene, kan det være en fordel å sjekke hotellenes egne nettsider også. Der kan overnattingen ligge til lavere pris, eller hotellet har lagt ut aktuelle tilbud eller kampanjer, som da vil presse prisen lavere.

3. Se over pakkereiser

Noen ganger kan det også lønne seg å sjekke hvilke pakketilbud som er tilgjengelig på den aktuelle reisen. Spesielt i høysesongen kan det være billigere å bestille hotell og fly samtidig.

4. Hva med et siste liten tilbud?

Dette kan være risikabelt hvis man har bestemt seg for et hotell eller en reise, men man kan likevel spare på enkelte siste liten tilbud, skriver Travelsaver.no. Bare vær obs på at det kan være er en risikabel sjanse å ta.

- Dette har jeg kun hørt andre har lyktes med. Man kan dessverre ikke regne med at man finner et siste liten tilbud til akkurat den plassen man ønsker å dra til. Det kan derfor være veldig risikabelt, sier Pedersen.

5. Prisgaranti

Når man først er inne å sjekker hotellenes nettsider, bør man også sjekke om hotellet har prisgaranti. For eksempel har du hotellkjeden Park Inn som matcher prisen hvis du finner et bedre tilbud på samme rommet innen 24 timer etter bestilling – og gir deg i tillegg 25 % rabatt. Her kan det være penger å spare!

6. Er frokost inkludert?

Flere hoteller har sluttet å inkludere frokost i overnattingen, og det er ikke en liten sum de ønsker for at du skal spise middelmådig hotellfrokost.

- Ofte kan hotellene kreve opptil 150 kr per person per frokost, noe jeg mener er bare tull. Man kan spare mye på å ikke spise frokost på hotellet. Er det derimot inkludert i prisen, blir det noe annet.

7. Bli medlem i bonus- og fordelsprogram.

De fleste store hotellkjedene har egne fordelsprogrammer, og det er normalt sett gratis å bli medlem. Også de største bookingsidene har fordelsprogrammer der man samler poeng eller overnattinger, slik at man får en gratis eller rabatter på neste. Reiser man mye, kan man spare en del der.

- Selv har jeg ikke spart mye på å bli medlem i for eksempel hotels.com. Jeg bruker vanligvis kickback.no hvor det er gratis å være medlem, og du får rabatt på nesten hver bestilling. Her kan man raskt spare hundrelapper på hotellovernattingen, sier Pedersen.

8. Tenk alltid tid

Når man bestiller flybilletter lønner det seg normalt sett og være tidlig ute. Det samme gjelder ikke alltid for hotellene. Flere mener man sparer penger ved å utsette hotellbestillingen til reisedagen. Det kan være risikabelt i høysesonger, da etterspørselen på hotellene stiger og prisen gjør det samme.

- Hvis man skal reise i høysesongene lønner det seg normalt sett å dra til forretingsbyer. Der er det ikke høysesong i sommerferien, påskeferien eller vinterferien.

9. .. og sted

Et annet tips er å se etter hoteller utenfor bykjernen. Her kan man finne flotte hotell, til en litt lavere pris. Da bør man derimot ta hensyn til de ekstra kostnadene med kollektivtransport.

- Det kan lønne seg å bo mer usentralt hvis man leter etter hotell til en billig penge. Man bør også tenke over hvilke byer man velger å dra til. London og Barcelona er vesentlig mye dyrere enn Berlin for eksempel, avslutter Rune Pedersen.

10. Hotell vs. hostell

- Det er enrom forskjell på pris i hotell og hostell, sier Even Hulleberg i reiseselskapet Kilroy.

Han forteller at om du ferdes i Asia kan du få overnatting til 50-lappen. Sovesaler hvor man sover med 6-12 folk er det billigste, hvis ikke du er kresen. Hosteller er en gjengangeren hos backpackere generelt, og i tillegg til å være billig er det også sosialt.

- Det er her det er fester og andre reisende å bli kjent med. Man er med folk hele tiden.

Hulleberg forteller at hosteller er billigere også i Europa. Bare i Oslo kan du få hostell til 3-400 kroner per, sammenlignet med hotellene som koster 1000.

- Men man får det man betaler for: delte rom og fasiliteter.

