Derfor bør du dusje etter trening

- Det typiske eksempelet er mosjonisten som i hui og hast haster ut fra treningssenteret eller idrettshallen i svettevåte klær. Tanken er å dra rett hjem og dusje, men så skal man bare gjøre et ørlite ærend først. Før man vet ordet av det har det gått en og en halv time før man er i dusjen, og det er ikke bra, sier fysioterapeut Jesper Nilsen.

Han har jobbet både med toppidrett, breddeidrett og med mosjonister. I de to siste gruppene mener han å se en økende trend til at folk vil spare tid på å dusje hjemme.

Kald

- De vil være mest mulig tids­effektive, også når det gjelder trening, sier han.

Nilsen har hatt mange pasienter som forteller at de dropper den rolige fasen i treningen og skynder seg ut i svett treningstøy. Særlig ille blir dette i vinterhalvåret.

- Det som skjer da er at man får en dårligere restitusjonsfase. Kroppen blir kald, stiv og mer mottakelig for betennelser og infeksjoner, både i muskler, ledd og i luftveiene, sier Nilsen.

Afterburning

Han får støtte av doktorstipendiat ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne ved Norges idrettshøgskole, Hans Kristian Stadheim.

- Jeg tror at mange dropper dusjen på treningsstedet for å spare seg tid. I tillegg har noen en feilaktig oppfatning av at såkalt afterburning, altså forbrenning etter trening, forsvinner om man dusjer rett etter en økt. Dette er det imidlertid mye forskning som avviser.

Såpe

Stadheims råd er å la kroppen roe seg ned etter den mest intensive fasen i treningen, for så å dusje og skifte umiddelbart etterpå. Han mener mange må hente frem igjen barnelærdom.

- Fra vi er små lærer vi at såpe og vask fjerner bakterier. Vi kan dette, men folk skal skynde seg og prøver å knipe inn tid der de kan. Noen rolige minutter, med en påfølgende dusj, bør være med i tidsligningen for tiden det tar å trene, sier han.

Spiser først

To venninner som nesten aldri dusjer i senteret er Silje og Pauline.

- Jeg bor nært trenings­senteret og synes det er mer komfortabelt å dusje hjemme. Der har jeg alle tingene mine og jeg slipper å drasse med meg alt hit, sier Silje Pors Øverland (23).

Venninnen Pauline Bakkemyr (23) er enig.

- Med mindre jeg absolutt må fordi jeg skal rett videre til noe annet, drar jeg hjem og dusjer. Jeg kjenner faktisk ingen som tar dusjen her på senteret, sier hun.

De to innrømmer at det ofte kan gå både en og to timer etter trening før de faktisk er i dusjen.

- Ja, det blir lett til at jeg spiser litt eller ordner noe først, medgir Silje.

Mange dropper dusjen

- Hos oss bruker rundt 60 prosent av kundene dusjene på sentrene, sier Bjørn Maaseide, norgessjef i Sats Elixia.

Han forteller at prosentandelen som dusjer i sentrene er ujevnt fordelt.

- I sentre som ligger nær forretningsområder, er det flere som dusjer enn i sentre som ligger nær boligområder. Der har vi inntrykk av at folk går hjem og dusjer i stedet, sier Maaseide.

Pris er viktigere

Skummelt eller ei, daglig leder i Fresh Fitness AS, Paal Hansem, sier at de fleste av hans kunder dusjer hjemme. Fresh Fitness er lavprissenterkonseptet til Health & Fitness Nordic AB, konsernet som også omfatter Sats Elixia.

- Vi har fokus på trening og ikke på store garderober. Vårt inntrykk er at kundene synes lav pris er viktigere enn kostbare dusjanlegg, sier Hansem.

Han tror at de fleste ville tatt dusjen hjemme uansett.

