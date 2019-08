Cruisekonge eller strandløve? Hvilken ferietype er du?

Noen foretrekker å gjøre det enkelt ved å ta seg en chartertur til Hellas eller Spania, mens andre foretrekker hytta i rolige omgivelser. Vi har laget en oversikt over de forskjellige ferietypene. Kjenner du deg igjen?

Backpackern

Du ønsker å oppleve mest mulig, for minst mulig penger. Full planlegging av reiseruten er ikke nødvendig, og en ryggsekk pakket med kun det nødvendige er mer enn nok. Du er rastløs og eventyrlysten, og lange togturer plager deg ikke. Hotell blir fort for kostbart, så hostell og bungalows er helt innafor.

Storbyshopperen

Du har ikke tålmodighet til å ligge en hel dag på stranden, opplevelser er viktigere enn brunfargen. Enten du drar med jentegjengen for billig shopping, mat og drikke, eller om det er med guttegjengen for fotballtur, er storbyen det perfekte reisemålet. Du har alltid hatt en drøm om å reise til New York - byen med shopping, musikaler, sport, sightseeing og mye, mye mer. Andre foretrukne reisemål er Amsterdam, Barcelona, Krakow, Berlin og Riga.

Strandløva

Sol, sol og atter sol. Det er charter som gjelder, og har du først funnet en plass du liker, kommer du gjerne igjen. At servitørene tror de snakker norsk med klassikeren "är ni från Norje?" synes du bare er morsomt. Om du skal på partur, første sydentur med gjengen eller ferie med familien, er dette definitivt ferien for folk flest.

Cruisekongen

Cruise er ikke lenger forbeholdt newlyweds, overfeds og nearly deads, heldigvis! Du reiser helst med familien, gjerne flere generasjoner, og ofte for å feire runddager. Reisemålet er Middelhavet eller Karibien. Du elsker følelsen av å våkne opp et nytt sted hver dag, og alt du rekker å oppleve i løpet av en uke. Prislappen er gjerne litt høyere enn en vanlig sydentur, men du synes det er verdt hver ei krone.

Hyttefanatikeren

Hvorfor reise utenlands når man kan dra på hytta? De fleste hytteeiere drar på hytta så ofte som mulig, gjerne i sommerferien og. Det er alltid noe å gjøre på hytta, om det er fisking, beising, snekring eller brettspill. Du er glad i naturen, og er hytta uten innlagt strøm og vann, er dette ingen hinder. Myggspray og vedfyring gir deg den absolutte feriefølelsen.

Bilisten

Du er naturligvis glad i å kjøre bil, og tar med glede med deg familien på bilferie. Ferden går Norge på kryss og tvers, og noen ganger bærer det videre nedover i Europa. Du elsker å oppleve naturen langs vårt langstrakte land, og kjører gjerne en omvei for å oppleve spektakulære fjell og fjorder før neste destinasjon.

Borte bra, hjemme best

Du liker deg best i rolige og trygge omgivelser, og tenker det ikke er noe poeng i å sløse penger på reising når man trives best hjemme. Du synes all ferieplanleggingen er slitsomt og stressende, og tanken på forsinkede fly eller feil i hotellbookingen gir en dårlig smak i munnen. Du trives godt med å bruke tid på å besøke venner og kjente hjemme.

Denne artikkelen er tidligere publisert hos Trd.by, men deles på nytt til glede for nye lesere.