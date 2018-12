Så mange armhevinger bør du klare

Armhevinger er faktisk en veldig god test på i hvor god fysisk form du er, ifølge spesialist i idrettsfysioterapi Maria Øgreid Leitao ved Stavanger Idrettsklinikk.

– Det er en øvelse som setter krav til styrke i mage og rygg, bryst og skuldre. Det er en veldig fin styrketest for nesten hele kroppen, sier hun.

– I tillegg er armheving bra fordi man kun bruker egen kroppsvekt. Det er skånsomt for kroppen og er noe alle kan gjøre. Det skal mye til for at du skader deg ved å ta armhevinger.

Men hvor mange armhevinger bør du klare for å være i sånn ok form?

Bør klare 10 stykker

– Det er vanskelig å sette et tall. Men det finnes jo dem som ikke klarer én armheving. Det synes jeg definitivt ikke er bra nok – og da bør man gjøre noe med det.

– Men for ungdom-voksne, bør du kunne klare 10 strake armhevinger for å være i ok form – uavhengig om du er jente eller gutt, sier hun.

Leitao understreker imidlertid at det fra naturens side er store forskjeller blant gutter og jenter, menn og kvinner. Og normalt sett bør en gutt klare flere armhevinger.

– Fram til cirka 12-13-årsalderen utvikler jenter og gutter seg ganske likt. Men så flater jenter ut i forhold til muskelvekst, mens guttene får økt produksjon av testosteron. Det gjør at de får andre fysiske forutsetninger enn jenter.

Klarer du ikke 10?

Ok. Så hva hvis du ikke klarer 10 armhevinger? Ikke gi opp, råder Leitao.

– Klarer du kun én eller to, så begynner du med det. Neste uke klarer du kanskje tre.

Du trenger heller ikke begynne med strake armhevinger hvis du ikke får det til.

– Gjør dem mot en vegg i starten for eksempel – og etter hvert kan du gå over til å ta dem på knærne. Gjør det litt og litt vanskeligere, anbefaler hun.

– Utfordre deg selv

For hvis du ikke pusher grensene, vil du heller ikke få noen effekt.

– Er det kjempelett å ta 10 strake armhevinger, bør du finne en måte å utfordre deg selv på. Da kan du gjøre dem på én fot, eller stå med føttene oppå noe – eller kjøre klapp i mellom hver armheving, foreslår hun.

– Målet må uansett hele tiden være å utfordre deg selv, understreker Leitao.

– Hva med disse appene som skal få deg i stand til å ta 100 push ups? Er det noe vits i?

– Du bør jo tenke variasjon. Kan du ta 100 push ups, da er det for lett for deg. Da går du over i mer utholdende styrketrening, og bygger ikke mye styrke lenger. Da bør du utfordre deg selv, som foreslått over.

Og lurer du på hvordan en korrekt armheving skal gjøres?

– Ha stabil mage og rygg gjennom hele bevegelsen. Og når du slipper deg ned, skal brystet komme fram og hodet skal være i nøytral stilling – det vil si ikke press det ned, men holdt det i samme stilling gjennom hele bevegelsen. Når du skyver opp igjen, skal kroppen være helt strak.

FEIL OG RIKTIG: Leitao viser hvordan det skal gjøres. Vær så rett i kroppen at du kan trekke en linje fra øret til ankelen. Ikke press hodet framover og bruk god tid på vei ned. FEIL OG RIKTIG: Leitao viser hvordan det skal gjøres. Vær så rett i kroppen at du kan trekke en linje fra øret til ankelen. Ikke press hodet framover og bruk god tid på vei ned. FOTO: Torstein Lillevik.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.