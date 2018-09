Slik skal du ikke oppføre deg på shopping

Hva er vel enklere enn å ta ut sinne og frustrasjon på noen du sannsynligvis ikke skal se igjen når du er ute og handler?

Det betyr derimot ikke at du verken skal eller bør gjøre det.

Vi slår et slag for hverdagsheltene uten kapper som løper mellom disk og gulv for å gjøre handelen din så smooth som overhodet mulig.

Her er budene du bør ha i baklomma når du shopper ifølge Reddit

#1. Du skal ikke grynte eller svare «NEI!» når den ansatte ønsker deg velkommen inn i butikken.

#2. Du skal ikke late som om du verken ser eller hører oss. Vi ser deg.

#3. Du skal enten ta imot eller takke pent nei når du blir spurt om du trenger hjelp.

#4. Du skal hedre vår innpakning. Om du ikke gidder å gjøre det selv, ikke klag på oss.

#5. Du skal ikke bruke den ansatte som «personlig punching bag». Helgen er like travel for oss som for deg.

#6. Du skal ikke tro du er den eneste i denne verden. Kø vil derfor være en naturlig del. Høylytt pusting, sukking og stønning hjelper dessverre ikke.

#7. Du skal ikke stjele. Selv om det er kø og du er lei, gjør du ikke jobben vår lettere.

#8. Du skal ikke tro vi taler usant. Utsolgt betyr faktisk utsolgt.

#9. Du skal ikke bli sint om vi faktisk ikke vet om varen du ønsker å kjøpe kommer på tilbud snart.

#10. Du skal ikke tro det er to for én. Den ansatte følger ikke med på kjøpet. Vi får betalt for å vær hyggelige, ikke for å date deg.

Saken ble først publisert i 2016, men publiseres på nytt til glede for nye lesere.