Hvem skulle tro at bønner smaker så godt?

Ellen M.E. Lundring skrev i mange år en av Norges mest inspirerende kakeblogger. Hun har også vært redaktør for magasinet Bake. Hun er fra Verdal, men bor i dag på Byåsen sammen med mann og barn. Hun mener at spicy vegetargryter er perfekt for deg som er på jakt etter en rask og billig middag som også smaker godt.

Spicy hvit bønnegryte

Store hvite bønner er fantastisk allsidige. Milde på smak, faste, fyldige og mettende. Det gir rom for heftig krydring og kombinasjon med mange ulike grønnsaker.





Du trenger:

1 stor søtpotet

Litt olivenolje

1 løk

1 liten gul paprika

1 liten rød paprika

1 boks (400 g) hermetiske tomater

2-3 dl vann

1 ts spisskummen

1 ts kanel

½ ts røkt hot paprikakrydder

2 esker (ca 600 g) store hvite bønner









Du gjør:

Skrell og del opp søtpoteten i passende biter (ca 2x2 cm). Vend bitene i litt olivenolje og hell utover et bakepapirkledd stekebrett. Stek på 180 grader i ca 40 min.

Del opp løk og paprika i strimler og stek på medium varme til løken blir blank og paprikaen mykner.

Tilsett hermetiske tomater og krydder (smak deg frem) og la gryten småkoke i 10-15 minutter. Renn av bønnene og tilsett mot slutten av koketiden. Server med ris og yoghurt naturell.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidlgere men deles igjen til glede for våre nye lesere.