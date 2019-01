Disse fem trønderske interiørkontoene vil hjemmet ditt elske

Sulten på inspirasjon? På Instagram kan du velge og vrake i inspirerende hjem, ja, det kan nesten bli for mye av det gode noen ganger. Lukseriøse penthouse-leiligheter i New York kan være fine å se på, men kanskje ikke like enkle å kopiere hvis du må forholde deg til et budsjett, og har langt færre interiørbutikker tilgjengelig.

For å gjøre jakten litt enklere har vi funnet fem inspirerende damer som poster bilder fra Trøndelag.

@mittlillehjerte

Janne Iversen

Er du opptatt av å følge trendene, er dette definitivt en konto du må følge. Janne har et vakkert hjem innredet i skandinavisk stil med klassiske designikoner. Her kombineres svart-hvitt med terrakotta, pudderrosa og blått. Resultatet er et hjem fullt av godbiter og personlighet - akkurat sånn vi liker det.

@martheeidahl.no

Marthe Eidahl

Hjemme hos Marthe går den lyse, skandinaviske stilen og innslag av farger hånd i hånd. Denne dama er over gjennomsnittet interessert i interiør og design - det bærer kontoen hennes preg av. Her er det med andre ord bare å følge med!

@ssevjen

Sylviann Sandvik

Moderne, nordisk og skandinavisk design i kombinasjon med innslag av tre og naturlige elementer må jo bare bli bra. Sleng på svarte kontraster og rene linjer i fargetoner som hvitt og grått - og dette er den perfekte konto for deg som vil ha et moderne og minimalistisk hjem. Sylviann blander DIY med dyre designklassikere med en stødig hånd. Her er det garantert inspirasjon å hente for de fleste av oss.

@trudefosseide

Trude Fosseide

Trude er boligstylist, og har innredet hjemmet med en stor dose kreativitet og kjærlighet. I 2016 deltok hun i magasinet Bolig Pluss sin konkurranse om Norges vakreste hjem, og mange falt nok pladask for stilen hennes. Det skjønner vi godt. Er du glad i en eklektisk miks av nye og gamle designklassikere og vintageskatter, er dette definitivt en konto du bør se nærmere på.





@presthusvestre

Kristin Onsøien

Kristin pusser opp en gammel gård fra slutten av 60-tallet. Hun beskriver det selv som en "neverending story", men hvis det betyr stadig mer inspirasjon, er det kanskje fint for oss? Her finner du en gjennomtenkt miks av nytt og gammelt. Kombinasjonen av tradisjon, ny design, bondeantikviteter (ja, det funker faktisk også for oss under 40!) og kreative DIY-prosjekter, er rett og slett superfin.

