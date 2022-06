I den omtalte skrekkfilmen, med norsk premiere fredag 3. juni, spiller den britiske skuespilleren åtte ulike roller.

Truende skolegutt, en like skremmende prest og en mann som – uten en tråd – truer den kvinnelige hovedpersonen. Dette er bare noen av karakterene som Rory Kinnear dukker opp i, i «Men».

– Jeg burde kanskje krevd åtte ganger lønn, sier skuespilleren leende når han og motspilleren Jessie Buckley møter TT på en strandrestaurant i Cannes.

Jessie Buckley spiller den stadig mer forskremte Harper i den norgesaktuelle skrekkfilmen «Men». Foto: Kevin Baker

«Men» er regissert av Alec Garland («Ex Machina», «Devs») og handler om en kvinne ved navn Harper (Buckley). Etter at ektemannen har gått tragisk bort, hyrer hun seg et hus ute på landet, for å samle seg. Her møter hun Geoffrey, en merkelig men vennlig mann, som gir henne nøklene til huset.

Snart møter Harper en rekke ulike menn i byen, som alle spilles av Rory Kinnear, og stemningen blir mer og mer truende.

– Vi spilte inn scenene kronologisk, så det startet med de lysere scenene, før det ble mer og mer uhygge. I rollefigurene mine var det en økende aggresjon, sier Kinnear, og legger til:

– Det var ikke skrevet mye om karakterene i manuset, så jeg måtte skape en god del selv. Jeg skrev bakgrunnshistorier til samtlige av dem. Og heldigvis måtte jeg ikke skifte mellom rollefigurene på én og samme dag, jeg spilte bare en om dagen. Og hver kveld visste jeg hvem jeg skulle spille neste dag.

Rory Kinnear er for mange mest kjent fra de nye James Bond-filmene, hvor han spiller Tanner. Men nå ser du skuespilleren i en skrekkfilm – som lander på kinoene fredag – i intet mindre enn åtte roller. Foto: AP

Jessie Buckley forteller at hvilken rollefigur Rory Kinnear spilte, satte stemningen på settet.

– Rory er veldig morsom, og dersom han spilte Geoffrey den dagen, ville alle henge med ham. Men når det gjaldt enkelte av de andre karakterene, så ville vi helst unngå ham, ler hun.