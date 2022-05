5. april ble Trondheim Craft Beer Festival annonsert.

Under et døgn etter at de første «early birds»-billettene ble lagt ut, var de revet bort.

– Jeg er veldig positivt overrasket over at det gikk så fort. Det var rørende og fantastisk artig, sier festivalarrangør Tommy Holen Helland om mottakelsen til den nye festivalen.

Tommy Holen Helland arrangerer Trondheim Craft Beer Festival sammen med Marc-André Schopen, begge også Gulating-kjøpmann i Trondheim. (Arkivfoto) Foto: Stian Hansen

Festivalen er en videreutvikling av Byhaven Ølfestival, som ble arrangert første gang i 2019 og 2021.

– Vi blir en «all inclusive»-festival

Nå har festivalen endret navn og flytter fra Byhaven kjøpesenter til Lager 11. Da øker de kapasiteten fra 600 til 1000 gjester, og det blir flere bryggerier; om lag 15 i tallet.

Bekreftede bryggerier Hogna brygg (lokalt)

Monkey Brew (lokalt)

Mikkeller (dansk) Resten skal bli annonsert de neste ukene, forteller Helland.

Den billigste billetten koster 895 kroner.

– Vi blir en «all inclusive»-festival kan du si, men det er bare fire timer. Det er en høy pris å gå inn for hvis du bare er der for å «bælme» nedpå. Da luker vi ut en del av dem som kanskje bare er der for festens skyld, sier Helland.

– Vi har lyst til at dette skal være en smaksfestival. Det skal være god stemning, og folk skal kunne gå rundt og smake på øl som de aldri har smakt på før eller aldri kommer til å smake på igjen, sier han.

– Min drøm har alltid vært å ha en festival der en skal kose seg, og det ser ut som det skal bli meget bra kosing i september, sier Helland.

Helland håper fullt hus. Litt sånn som dette? Bildet er fra åpningsdagen til Lager11. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

Ikke konkurrenter

Trondheim Craft Beer Festival skjer 24. september.

Helland var også med på oppstarten av Bryggerifestivalen i Trondheim tilbake i 2012. I år arrangeres den 28. til 30. juli. Helland understreker at de ikke er konkurrenter.

– Vi er på langt nær konkurrenter. Vi er to typer festivaler og skaper et mangfold i byen sammen, sier Helland.