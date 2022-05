Norge er i verdenstoppen i kaffedrikking i forhold til folketall. Vi elsker kaffe.

I tillegg til å gi en oppkvikkende effekt, går også kaffedrikkere 1000 skritt mer, ifølge en studie Trd.by har omtalt.

Samtidig sover de i snitt 18 minutter mindre, på den negative siden.

Når kaffe er så populært og vanlig i det norske hjem, kan det fort også oppstå noen myter og misforståelser. Det amerikanske nettstedet Wired har tatt en gjennomgang av fem av dem:

1. Kaffe er ikke en bønne

Nei, det er faktisk et frø. Til å begynne med er frøet pakket inn i en tynn rød frukt som skrelles under rengjøringsprosessen. Da er den en lys sølvgrønn farge inntil den er stekt.

Siden bønnene vi maler opp og brygger, er stekte, er de heller ikke plantebare lenger. Det ville uansett tatt umåtelig lang tid, ifølge Wireds skribent Jaina Grey.

Slik ser de rå bønnene ut før de brennes på Kjeldsbergs kaffebrenneri i Trondheim. De lukter også lite før brenning. Foto: Richard Sagen

2. Europeisk kaffe er ikke fra Europa

Kaffebønner vokser nemlig ikke i Europa. De vokser i Afrika, den arabiske halvøy, Asia og Hawaii. Med andre ord er kaffe importert fra for eksempel Italia og Frankrike dårligere enn om den ble importert fra for eksempel Etiopia.

Det er fordi den best smakende kaffen alltid brennes kort tid før den konsumeres. Smakene i brent kaffe brytes nemlig fort ned. Derfor er rådet for best mulig kaffe å kjøpe lokalt brent kaffe og male dem selv hjemme.

Ved byens mange kaffebarer brennes gjerne kaffen lokalt. Her fra Jacobsen og Svart. (Arkivfoto) Foto: Vegard Eggen

3. Mørkbrent kaffe har ikke mer koffein i seg

Det er ikke nødvendigvis sant, det er mer som en godt stekt pizza. Den er bare mer brent, og smaken er sterkere.

Lysbrent kaffe blir ikke brent like lenge, og av den grunn brytes ikke koffeinen nødvendigvis like mye ned under prosessen. Derfor kan lysere kaffe gjerne ha mer koffein.

4. Starbucks-kaffe er ikke brent

På norsk blir dette forvirrende. Til nå har vi skrevet «brent kaffe» som i «roasted coffee». Nå snakker vi om brent kaffe som i «burned», og Starbucks-kaffen kan visstnok oppfattes slik.

Det stemmer ikke. Kaffen er mørkbrent, altså «dark roasted», og det er fordi den som alle andre store fast food-sjapper, ønsker å ha et produkt som smaker akkurat likedan uansett hvor du kjøper den. Med mørkbrent kaffe er det enklere å få til.

Starbucks-kaffen skal smake likt uansett om du besøker dem i Trondheim eller et annet sted i verden. Foto: Terje Svaan

5. Koffeinfri kan være bra

Ifølge Wireds skribent er koffeinfri kaffe urettferdig utskjelt. Du er liksom ikke ekte fan av kaffe om du forfekter den uten koffein. Men om den utbrente kaffebønna vaskes på en måte som gjør at koffeininnholdet trekkes ut før brenning, skal dette være en skånsom metode som bevarer smakene til kaffen.

Rådet er derfor å se etter på pakken om den koffeinfrie kaffen er bearbeidet med vann. Da skal det ikke stå noe i veien på smaken.