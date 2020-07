Faktisk.no: Se opp for solbrillesvindlere

Den siste uken har det dukket opp en bildemelding med tilsynelatende svært gode tilbud på Ray-Ban-solbriller i Facebook-strømmen til mange.

Bildet spres ved at man blir tagget av en man har på sin venneliste. Det har Ray-Ban-logoen med teksten «Bare en dag» med nedsatt pris fra NOK 2199,90 til NOK 219,99.

Utsendingen skyldes at Facebook-brukere blir hacket, der bildemeldingen blir videresendt til alle på vennelisten uten at de selv er klar over det.

En lignende svindelmetode fikk stor spredning i fjor sommer, der tilsvarende bildemeldinger lokket med en rekke supertilbud på kjente merkevarer.

Falsk nettsted

Det vises til nettstedet «www.rbono.net», som oppgis å være «Ray Ban offisielle nettsted». Men det er det ikke.

Går man inn på sidene, kan det kanskje gi inntrykk av å være et offisielt nettsted for solbrillemerket. Men alle brillene er oppført med samme listepris, og med samme nedsatte pris.

Det finnes ingen adresser, kontaktdata eller annen informasjon om hvem som står bak nettsidene, noe du alltid bør sjekke når du handler på nett.

Tilbudene er selvfølgelig for gode til å være sanne, fordi det er svindel.

Ved å bestille fra dette nettstedet, risikerer du å bli lurt. Erfaringen fra lignende svindelopplegg viser at du i noen tilfeller får tilsendt et billig kopiprodukt av originalen du bestiller. Andre ganger får du kanskje ikke tilsendt noen ting. I begge tilfeller kan også betalingskortet du bruker bli belastet ekstra – gjerne flere mindre beløp over tid.

Søk etter originalen

Når du handler på nett, er det viktig at du passer på hvor du handler.

Ved å google «Ray-Ban» viser de øverste treffene at Ray-Bans offisielle nettsted er www.ray-ban.com. For store og kjente merkevarer, kan man som regel regne med at et slikt søk fører deg til rett nettsted.

Men for å være sikker, kan man for eksempel gå inn på wikipedia-siden om Ray-Ban for å se om den har lenke til et offisielt nettsted. I dette tilfellet henviser også Wikipedia til www.ray-ban.com.

Opprettet fredag

Gjør du et googlesøk på nettstedet www.rbono.net, som det vises til i annonsen, får man imidlertid ingen relevante treff. Det bør være et varsko.

Ved å søke på domenenavnet hos domeneregisteret Whois.net, får du vite at nettstedet ble opprettet så sent som fredag 3. juli av en domeneregistrator i Japan. Hvem som helst kan skjule seg bak dette.

Nettbutikken er altså bare noen få dager gammel. Det gir grunn til å være ekstra forsiktig.

I dette tilfellet oppgir nettstedet kundeanmeldelser, som angivelig er skrevet lenge før nettstedet ble opprettet. Noe som også er et klart tegn på svindel.

Politiet har en egen nettside med tips mot nettsvindel. Vi kan også anbefale Datahjelperne.no, drevet av IT-ekspert Jørund Heimholt. Han har selv advart mot denne svindelen via Datahjelpernes Facebook-side.

Facebook-brukere hacket

Svindelen ligner mye på tilsvarende falske bildeannonser på Facebook, som spredde seg på samme måte i fjor sommer.

Facebook-brukere blir hacket, og bildemeldingen blir videresendt til alle på vennelisten uten at de selv er klar over det.

Det dreier seg om såkalt «phishing» – altså at brukerne blir fralurt informasjon om brukernavn og passord. Den hackede har trykket på en lenke på Facebook, eller på en lenke i en e-post som ber hen om å logge inn på Facebook for å komme videre.

