Bør du droppe treningen når du er forkjølet?

Er jeg frisk nok til å trene, eller bør jeg holde meg hjemme i dag?

Dette spørsmålet har de fleste stilt seg på et eller annet tidspunkt.

- Vi råder folk til å ikke trene om de har feber, og at det bør gå ett døgn fra du er feberfri til du trener, sier Ola Rønsen, konsernlege for Aker Solutions og tidligere lege i Olympiatoppen til bt.no.

Kan trene uten feber

Har du en forkjølelse som i hovedsak går fra halsen og opp (øre-nese-hals-problemer), så kan du begynne å trene etter at feberen har lagt seg.

- Da bør du bruke to-tre dager på å trappe opp treningen, råder Rønsen.

- Hva om man er forkjølet uten å ha feber?

- Da kan du trene. Men er du på vei inn i en forkjølelse, og ikke vet helt hva den blir til, så er det lurt å ta en dag fri eller bare trene lett. Er du på vei ut av noe, og har snufs og gørr, så er det lurt å trappe treningen gradvis opp igjen, sier Rønsen, og fortsetter:

- Føler du deg frisk, men går og hoster og har litt lungebetennelse, så bør du være forsiktig med å trene for hardt. Du bør heller ikke trene i kaldere enn 10-12 minusgrader, sier han.

Lett trening

Hvordan man «trener lett», vil være forskjellig fra person til person og hvor god form man er i. For noen kan dette bety at å gå en tur, for andre en lettere joggetur.

- Hva kan konsekvensene være av å trene for hardt og for tidlig når du er syk?

- Da kan luftveiene bli irritert såpass mye at du ender opp med mye hoste og tørre slimhinner, og du blir sår og irritert i brystet. Feberen kan også komme tilbake. Astmatikere kan få forverret astma, sier Rønsen.

Styrke eller løping først? Mange stiller seg spørsmålet, men vet ikke svaret.

Poengløst

Har du feber, er det dessuten poengløst å trene, forteller Ove Talsnes. Han er lege for landslaget i friidrett, ortopedisk kirurg og seksjonsoverlege for artroskopisk kirurgi og idrettsmedisin ved Sykehuset Innlandet.

- Da trenger kroppen å mobilisere reservekapasiteten sin til å bli frisk, ikke til trening.

- Er det greit å trene hvis man er på antibiotikakur, da?

- Det er sykdommen som bør være begrensningen, ikke antibiotikaen. Har du god allmenntilstand, ikke feber eller vondt i muskulatur og ledd, og ikke mye slimdannelse i luftveiene, så kan du trene selv om du går på antibiotika, sier han.

Ola Rønsen understreker også at rådene er generelle og beregnet på normalt friske personer, og ikke kan erstatte individuelle råd fra lege.

- Har du bronkitt eller lungebetennelse, så bør du kanskje bruke en uke på å trappe opp treningen. Man bør heller ikke trene oftere enn annenhver dag første uken, så man kan se hvordan luftveiene reagerer, sier han.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.