Også Aslak Maurstad, Christopher Mørch Husby, Aleksander Stenfeldt Sæterstøl, Sofie Karlstad, Ingrid Vik Lysne, Espen PA Lervaag, Ørnulf Høyer, Malin Nesvoll Vangsnes, Trond Moi og Lina Adampour tar plass på gården, melder TV 2.

Innspillingen av «Farmen kjendis» 2023 – den sjuende sesongen i rekken – er allerede i gang. De 12 kjendisene har flyttet inn på Steinsjøen gård, på grensen mellom Hurdal og Østre Toten kommune. Her skal de være i litt over fem uker, og konseptet går ut på at de skal drive gården slik gårder ble drevet for 100 år siden.

– Dette er 12 ulike personligheter med variert bakgrunn og erfaringer som de tar med seg inn på gården. Vi gleder oss til å se dem ta fatt i gårdsarbeidet på nydelige Steinsjøen gård, sier programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

Finalen i «Farmen kjendis» 2022, der Isak Dreyer stakk av med seieren, hadde rekordhøye 881.000 seere.