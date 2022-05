Årsaken til oppsigelsene er at strømmegiganten har mistet abonnenter for første gang på over ti år.

«Disse endringene er først og fremst knyttet til forretningsmessige aspekter, og det handler ikke om individuelle prestasjoner. Det gjør det ekstra tøft, ingen av oss ønsker å si farvel til fantastiske kolleger», skriver representanter for Netflix i en uttalelse.

Det var i april at Netflix meddelte at tjenesten hadde mistet 200 000 abonnenter i første kvartal. Nå er frykten at ytterligere to millioner brukere kan komme til å avslutte kontoen sin de kommende kvartalene. Aksjen falt over 35 prosent etter kunngjøringen, skriver BBC videre.