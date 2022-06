Ed Burns, tidligere etterforsker i Baltimore-politiet og skrivepartner til serieskaper David Simon, sier til New York Times at han har en rekke av de kortere seriene som i dag går på HBO.

– De er gode serier, men de brøyter ikke nye veier. De er whodunits eller rike kvinner som krangler med hverandre i en by. Jeg hører ikke noen si «hei, det var et virkelig flott show».

Burns tror ikke «The Wire», som hadde premiere på HBO 2. juni 2002, ville fått klarsignal hvis de hadde pitchet ideen i dag.

– Nå må det være «Game of Thrones», det må være digert, og det må være frakoblet å tråkke på noens tær, sier Ed Burns, som sammen med Simon og en annen «The Wire»-medarbeider, George Pelecanos, nylig tro til med serien «We Own This City» på nettopp HBO.

Idris Elba og Wood Harris «The Wire» fra 2002. Foto: HBO Max

Tilbake på tidlig 2000-tallet mener Burns at HBO var i ferd med å klatre oppover, og egentlig ikke forsto «The Wire» før uti fjerde sesong. Egentlig hadde strømmetjenesten tenkt å droppe den etter tredje sesong.

– Vi fanget det øyeblikket hvor TV-selskapene tenkte «å, vi trenger en serie for denne gruppen mennesker».

«The Wire» rappet ifølge IndieWire fra både greske tragedier, westernfilmer og Stanley Kubricks «Paths of Glory» for å skape sitt innsideblikk på korrupsjonen mellom byråkrati og kriminelle. Simon har beskrevet hver sesong som en roman, hvor man hyret ekte romanforfattere som Pelecanos og Richard Price til å skrive manus.