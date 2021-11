Hjelp, jeg har allerede pynta til jul. Er det greit?

Det er bare noen dager til 1. desember, og 1. søndag i advent er allerede her.

Du har kanskje gått deg en tur i vintermørket allerede og sett inn i noen av de tusen hjem?

Da har du trolig sett oss. Vi som har hentet fram granetterligninger, julelys og juledekor. Vi som bryter med alle tradisjoner og prinsipper.

Eller gjør vi?

For ja, jeg er en av dem som allerede midtveis i november pyntet til jul ... og som for øvrig for lengst har tatt i bruk vinterjakka.

Okei, ikke hytt med nevene helt enda. Vi skal finne ut av det. For er det greit?

Delte meninger blant Trd.bys følgere

Jeg startet med å spørre dere, følgerne våre på Instagram. Her er noen av svarene:

– 1. advent *hjerteemoji* *bursdagsemoji* *juletreemoji*, svarer Line Rismark (29) og får støtte av Kristina Hansen (36), som legger til:

– Og juletreet skal ikke pyntes før lillejuleaften *juletreemoji* *stjerneemoji*, sier hun.

Uff da, de vil ikke vite hva jeg har gjort.

Jeg spør likevel om Rismark vil utdype.

– Da korona kom, og mørketida var enda mørkere og tristere enn før, så pynta jeg litt før 1. desember. Det ga mersmak, sier hun, og forteller at hun har vokst opp med å pynte til jul 23. desember.

Åja, kanskje jeg ikke er så ille?

Vår følger fra Byåsen, Adam Othman (18), er i alle fall «my man». Han svarer enkelt:

– Mid-november.

Jeg blir glad og spør om han vil begrunne det.

– Sent i oktober og tidlig i november blir for tidlig, synes både jeg og flere jeg har snakket med, sier Othman, som er en del av russegruppa «Deck of cards 2022».

Greit, det er flere som svarer 1. desember eller 1. advent, men flere svarer også midten av november eller når du selv vil. Faktisk!

To tradisjoner råder

For å komme skikkelig til bunns i dette trenger vi en ekspert. Jeg slår på tråden til Norges eneste julekonservator, Geir Thomas Risåsen ved Norsk Folkemuseum.

Han kan alt om jul og juletradisjoner.

– Det er vår eldste og mest tradisjonsrike høytid, men samtidig er det en høytid som alltid er og har vært i endring. Det har vi særlig sett på 2000-talet for nettopp når skal vi pynte til jul, sier Risåsen.

Han forteller at det er to tradisjoner som råder, den nordiske og den amerikanske. Det er sistnevnte som har tatt mer og mer over på 2000-tallet.

– Frem til 2000-tallet har julen i Norge vært en tredelt affære; først adventstida til lille juleaften. Da har vi hatt som tradisjon at vi har pyntet med adventsstake, hvite lys og adventstjerne, sier juleeksperten.

Så har vi skiftet til å pynte til jul på lillejuleaften.

– Det er da juletreet har blitt brukt å bli tatt inn i de tusen hjem, sier Risåsen.

– Den tredje fasen er romjula, som i alle nordiske land har vart til trettendedag jul, som vil si 6. januar, eller til tyvendedag jul 13. januar - da «tyvendedag Knut kaster jula ut», sier han.

– Verden er sterkt forandret

– Men når er det greit å begynne å pynte til jul? spør jeg ham rett ut.

– Fasiten er avhengig av om du feirer etter nordisk tradisjon eller amerikansk, svarer Risåsen.

For i amerikansk tradisjon pyntes det til jul allerede etter at «Thanksgiving» er over, som feires den fjerde torsdagen i november, forteller han.

– Jeg ser at tradisjonene er i endring. Den verden jeg vokste opp i, er sterkt forandret. Den amerikanske tradisjonen er i ferd med å konkurrere ut vår nordiske tradisjon hos yngre, sier Risåsen.

– Dette er individuelt. I dag er bevisstheta rundt tradisjoner ikke så veldig stor. De fleste er ganske fristilt i forhold til tradisjonene, sier han.

Konklusjonen er altså at du pynter når du selv vil, til glede og forargelse i de tusen hjem.

Fjoh!