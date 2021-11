Amalie (25) har Haaland-trøye, tastatur som ble brukt til å vinne 26 millioner kroner og Bleken-trykk på soverommet

På soveromet har hun sammen med Hanna Kosberg Bredin (23) samlet sammen unike kjendis-objekter, som nå skal auksjoneres bort. Noe av det som skal legges ut er:

Drakt fra første Champions League-kamp for Borussia Dortmund denne sesongen (Erling Braut Haaland)

Tastatur og Headphones fra seier i Fortnite VM i E-sport (Emil August Bergquist Pedersen (Nyhrox)

Ski og staver (Petter Northug)

Tennisracket (Casper Ruud)

Joggesko (Karsten Warholm)

Sko (Ada Hegerberg)

Trykk (Håkon Bleken)

Trykk (Gatekunstneren AFK)

Landslagsdrakt (Sander Sagosen)

Plante (Belinda Jakobsen)

Bakgrunnen for auksjonen er 30-årsjubileet til Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum). Amalie og Hanna har sendt over hundre mailer, forteller de.

– Vi føler at vi har satt himmel og jord i bevegelse, og utnyttet alle venner og bekjentskaper, sier Bredin, som selv er fra Molde.

De er begge frivillige i MedHum sitt sentralstyre. Tegnander som leder og Bredin som økonomiansvarlig.

Verd titusenvis av kroner

I år samarbeider MedHum med Unicef, og pengene skal gå til et prosjekt i Elfenbenskysten hvor det settes fokus på sammenhengen mellom miljø og helse, forteller de.

Slikt type veldedig arbeid har aksjonen drevet med i 30 år, og til sammen anslår Bredin at de har samlet inn godt over 24 millioner kroner.

Nå håper de å samle inn enda mer, takket være kjendisenes donasjoner.

Men enn så lenge ligger altså alt på et soverom i leiligheten til Tegnander.

– Jeg bor sammen med søstera mi, og hun er i praksis i Stavanger. Det er jeg glad for, for rommet hennes er blitt aksjonsrom med masse ting i senga. AFK-trykket er estimert til å ha en markedsverdi på mellom 30 og 40 000 kroner. Jeg går rundt og er redd for at leiligheten skal brenne ned, sier Tegnander og ler.

– Brannalarmen er på, legger hun til.

Plutselig var Haaland-drakta i Knarvik

Erling Braut Haaland-drakta fikk Bredin tak i via en felles venn av den norske fotballstjerna på videregående skolen hun gikk på i Molde.

– Han var litt mellommann. Plutselig var drakta til Haaland ute i Knarvik (37 minutter kjøretur utenfor Bergen) her, og så var det å få mammaen til en venninne til å kjøre ut dit for å få tak i den. Vi har inkludert masse folk for å få tak i de ulike aksjonsobjektene, sier Bredin.

Nå håper de på god respons på auksjonen.

– Alle er gira på å bidra og synes det er artig å få hjelpe til, sier Tegnander.

29. november til 5. desember blir auksjonen holdt digitalt og delt på MedHum sin Facebook-side. Slik håper de at flest mulig vil kunne hive seg på.

– Det skal være lavterskel, sier Bredin.