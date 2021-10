Isabel Raads rettssak går for lukkede dører: - Av hensyn til privatlivet

– Bakgrunnen for at vi har bedt om lukkede dører er at det dreier seg om svært personsensitive opplysninger. Vi har bedt om lukkede dører av hensyn til privatlivet, sier Isabel Raads advokat Alexander Nyheim Jenssen til Byas.

Det var TV2 som først skrev at rettssaken går for lukkede dører.

Berammingslisten viser at Raad går til søksmål for erstatning for manglende oppfølging fra barnevernstjenesten.

Svarer på nettbutikk-kritikken: Mener folk ikke vet hva de snakker om Lanseringen av TrendyThings høstet mye kritikk på Instagram. Denne helga svarte Isabel Raad gjennom sin egen Instagram-konto.

I forbindelse med Raads bokprosjekt

TV2 har sitert deler av sluttinnlegget som er sendt fra Jenssen til tingretten:

«Bakgrunnen for at saksøkerne besluttet å fremme et krav mot barnevernstjenesten var fordi de i forbindelse med Isabel sitt bokprosjekt ble klar over i hvilken grad barnevernstjenesten hadde sviktet».

Byas har spurt Jenssen om han ønsker å utdype dette.

– Det er ikke nødvendigvis hensiktsmessig å utdype dette på nåværende tidspunkt. Det kan hende at vi ønsker å komme tilbake til det senere.

Byas har også forsøkt å kontakte Raad, som la på da journalisten introduserte seg.

– En vurdering av hva saken omfatter

Carl Aasland Jerstad fra advokatfirmaet Haver er advokaten til Randaberg kommune. Han bekrefter at begge parter i saken har bedt om lukkede dører.

– Kan du si noe om hvorfor dere har begjært lukket rett?

– Nei. Det kan jeg ikke. Det er en vurdering av hva denne saken omfatter, sier Jerstad.

Åpen om barndommen i Randaberg

Raad har vært åpen om sin oppvekst i Randaberg både på egen blogg, Instagram og i boka «Shirog – jenta jeg en gang var» som ble gitt ut i 2018. I boken skriver hun om en barndom fylt av mishandling, frykt og rus. Shirog er navnet hun hadde før.

På bloggen sin skrev Raad i 2015 at barnevernet har vært innblandet i hennes liv siden hun ble født, og at hun ble flyttet til et beredskapshjem som 10-åring. Da hun var 11 år flyttet hun til en fosterfamilie, hvor hun bodde i seks år.

I boka skriver hun:

«Hvis jeg kunne velge, ville jeg blitt plassert i fosterhjem den dagen jeg ble født. Det høres kanskje helt sjukt ut, men oppveksten min unner jeg virkelig ingen. Det var et helvete. Da jeg var 11 år, var begeret så til de grader overfylt at jeg satte meg på trappa utenfor hos barnevernet, for å be om et nytt sted å bo».

– Burde fanget opp problemene

I forbindelse med bokutgivelsen i 2018 sa Raad til VG at hun mener barnevernet burde fanget opp problemene.

– Dette var mapper fra da jeg kun var seks måneder gammel til jeg ble voksen. Ting var verre enn jeg trodde, sa Isabel Raad til avisa.

Tidligere i år har hun omtalt tvisten med kommunen på sosiale medier. I mars skrev hun på Instagram at det kan bli rettssak dette året:

«Jeg tar opp kampen for lille Shirog. Det har alltid vært viktig for meg, men også noe av det skumleste jeg kan tenke meg. Det er skummelt å begynne å grave i vanvittig dype sår og minner som jeg i alle år har jobbet så hardt for å fortrenge», skrev hun på Instastory.