Nettbutikken i Ila hadde begynt å ta av, så tikket det inn en SMS: – Jeg hørte ikke fra henne resten av kvelden

– Jeg husker jeg fikk den meldinga: «Jeg kom inn. Jeg trodde ikke jeg skulle komme inn. Hva gjør jeg?» sier Cathrine Refsnes (37).

Cathrine og Linda Refsnes (38) deler samme etternavn og driver en liten nettbutikk med barneklær fra lokalet deres i Mellomila.

Lokalet er lite, men markedet deres stort.

Toddlers i Ila hadde akkurat begynt å bli ordentlig butikk.

– Cathrine gjør alt

Linda har mange jern i ilden og et enormt skaperbehov, forteller hun. Dette skaperbehovet resulterte i Toddlers.

Hun studerte til master i ledelse og startet nettbutikken alene i 2018 – da på Dora.

– Uten luft, vindu og lys, i femte etasje. Ingen visste at vi var der. Man gikk liksom og ventet på ordrene, sier Linda.

Men alle trenger barneklær, det viste hennes egne undersøkelser. Og hun var jo mor til et barn selv.

En dag var det tre ordrer, en annen fem. Noen dager ingen. Det var likevel mye å henge fingrene i for en heltidsstudent og mor.

Da kom Cathrine inn, søskenbarnet til Lindas mann. I likhet med Linda har de begge jobbet mange år i klesbransjen.

– Cathrine gjør alt. Hun er en potet; regnskapsfører, markedssjef, gjør alt med nettbutikken og utseende, plukker ordrer og styrer sosiale medier, sier Linda.

SMS-en som tikket inn

– Du gjør noe du også da, skyter Cathrine inn.

– Lite, svarer Linda kort – før de begge ler.

Butikken har treårsdag nå i oktober. Det var i 2019 det begynte å ta av.

– Vi tredoblet omsetninga fra 18 til 19, sier Linda, som samtidig oppi dette fikk barn nummer to.

Det var da meldinga tikket inn på telefonen til Cathrine. Linda hadde kommet inn på master i eiendomsutvikling, en annen stor interesse for henne.

– Det var flere hundre søkere og bare noen og tjue plasser. Så jeg tenkte nei, det går jo ikke, sier hun.

Men det gikk.

– Da sa jeg «okei, sorry mac, jeg skal studere fulltid» … Jeg hørte ikke noe fra henne resten av kvelden.

– Nei, takk gud og lov for at jeg har jobbet i en kjede med stress. Det vet du selv. Du sitter ikke på rumpa, men jeg visste jo at det ville ordne seg, svarer Cathrine.

– Jeg hadde ikke sagt «sorry, nå skal jeg studere» hvis jeg ikke visste at hun ville mer enn greie seg. Hun gjør jo alt, og kan jo alt, sier Linda.

– Bittersøtt

Det er ikke lenger tre, fem og ingen ordrer om dagen. Koronaen har ikke satt noen demper på behovet for klær til de minste. De er en lokal trondheimsbedrift på to personer, men som nettbutikk tror de at de har nytt godt av at folk kanskje har sett mer til netthandling.

Under koronaen var samtidig mange opptatt av å hegne om de lokale butikkene. Selv er de jo landsdekkende som nettbutikk, påpeker Linda.

– Det har vært litt bittersøtt med tanke på alle som sliter. Vi har hatt en oppsving, sier hun, som for tiden rekker å være innom hver tirsdag.

Da forsøker de å få unna mest mulig. I tillegg blir det mange sene kvelder på begge to, forteller de.

– Nå ligger det vel en 60-70 ordrer og venter, sier Cathrine.

Enn så lenge kan trondhjemmere klikke og hente i butikken i Ila, men de har en drøm om fysisk butikk også.

– Det hadde vært morsomt på sikt, men det viktigste er at vi fortsetter å jobbe med bærekraftperspektivet; at vi kjøper inn varer hvor kvaliteten tilsier at det kan arves. Siden vi begge har jobbet i kjede, har vi sett at det kan være litt begge deler med kvaliteten, som hvor mange vask et plagg tåler, sier Linda.