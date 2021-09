På Møllenberg åpnet Fretex nytt konsept som skal ligne mer på «vanlige» butikker

Fretex har gjort om tre av sine fysiske Fretex-butikker. Med overhalingen gjør de grep som skal lokke folk som ikke vanligvis kjøper brukt.

Det er snakk om to butikker i Oslo og den siste på Møllenberg i Trondheim.

De blir alle til det nye konseptet Fretex Arkivet.

– Det er stas, sier regionleder for Fretex Miljø As, Tone Graffer.

I forkant av konseptendringen har Fretex gjennomført en landsdekkende undersøkelse blant 1000 personer. De ville avdekke hva folk var mest opptatt av.

Fakta om Fretex Fretex er en del av Frelsesarmeen i Norge.

Ti prosent av bruktomsetningen går til Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid. Dette utgjør cirka 30 millioner kroner årlig.

Det er totalt 40 butikker nasjonalt.

Det er 3000 innsamlingsbokser spredt rundt omkring.

Innsamlet mengde tekstiler i 2020 var 18 007. Kilde: Fretex

– Kanskje enklere å bli inspirert

Og undersøkelsen viste ifølge Fretex at folk er opptatt av å finne en bestemt type stil og bestemte merker.

Tanken bak Fretex Arkivet er derfor å ligne mer på «vanlige» butikker, med mer forutsigbarhet til hvilke varegrupper som er tilgjengelige.

Kunder skal ikke måtte lete for å finne skattene, skriver Fretex selv om konseptet.

– Det vil jeg si de har fått til, sier Jesper Hunt (23), én av flere nysgjerrige som ventet utenfor før lokalet åpnet dørene kl. 12 torsdag.

– Vi hørte at de skulle få inn masse nye klær. Det var det som fristet oss til å ta en tur, sier kompisen Ole Gunnar Brænd (22).

De er begge glade i å lete etter skjulte skatter og gjenbruk.

– Jeg legger merke til at de har samlet jakker, bukser og gensere om hverandre, som har cirka lik farge. Det er litt mer stiler som går sammen med hverandre. Kanskje det blir enklere å bli inspirert. Det ser ut som det har funket, sier Hunt.

Høyere priser

For lokalene på Møllenberg er blitt frisket opp, i tillegg til en ny logo på vinduene.

– Vi har jo alltid hatt med oss folk som har vært glade i å kjøpe brukt, dra på skattejakt og se gjennom gamle lopper. Men vi ønsker å få med oss flere som skal kjøpe brukt istedenfor nytt, sier Graffer.

– Hva er den største endringen?

– Det er at vi har håndplukket enda flere varer hit, som har litt høyere pris – både kvalitetsvarer og materialer, ting som det er få av, sier hun.

– Jeg håper at trønderne vil omfavne det. Vi ser allerede at mange bruker oss her og finner varer og er godt fornøyd. Vi håper det blir lettere for flere å bruke oss. Det er viktig for oss at flere skal kjøpe brukt, sier Graffer.

– Så har du miljøgevinsten når vi kan få flere til å handle brukt istedenfor nytt, legger hun til.

I Trondheim har Fretex i tillegg butikker på Nardo og i Fjordgata. De fortsetter som før.