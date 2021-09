Twitter lanserer en slags Facebook-konkurrent

De ivrigste på Twitter har kanskje fått det med seg allerede. Onsdag kveld norsk tid åpnet de dørene for «Communities», som Twitter selv kaller «et intimt rom for samtaler».

På mange måter kan det tenkes som en variant av Facebooks grupper eller Reddits underseksjoner, subreddits, skriver tek.no.

Fra før av har tjenesten selv laget grupper som for eksempel fokuserer på sneakers, astrologi, hunder og hudpleie. For medlemmene selv kan temaene være uendelige, hvem som helst kan opprette et «community», og hvem som helst kan delta.

Gruppene selvmodereres av brukerne, og det som postes der er fortsatt åpent for hele nettet.