Daniel (19) fra Trondheim: – Jeg har hatt mange sjanser til å bli rik på en dårlig måte

Daniel Christensen (19) har i flere år funnet feil ved norske nettsider og -butikker. Feil som potensielt kunne ha gjort ham rik om han hadde hatt onde hensikter.

Nå har det isteden gjort ham populær på Tiktok.

Under navnet «bobtheshoplifter» begynte trønderen i sommer å legge ut hackevideoer på Tiktok. Allerede har han over 16 000 følgere, og videoene er sett over 3 millioner ganger.

– Det er morsomt, og det er noe jeg aldri kunne ha forestilt meg, sier Christensen, som er det som kalles en såkalt «white-hat hacker».

Hva er en «white-hat hacker?» «White hat-hackere» – noen ganger også kalt «etiske hackere» eller «gode hackere» – bryter seg inn i datasystemer eller nettverk for å finne sikkerhetsfeil, for deretter å kunne gi anbefalinger til forbedringer.

Motsatsen kalles «black-hat hacker» og gjør i utgangspunktet det samme, men bryter seg inn kun for å skade og for eventuelt egen vinning. Kilde: Kaspersky

I 2019 skrev Adresseavisen om da Christensen og en kompis med et uhell fikk netbutikken til AtB til å gå ned.

Bryter seg inn

På Tiktok har han fortalt om feil han har funnet hos store norske selskaper som Vipps og Skatteetaten – i tillegg til flere nettbutikker.

Høysesong for svindel: - Ikke rart folk tror det er ekte PostNord har mottatt utallige mange kundehenvendelser fra nordmenn utsatt for svindelforsøk. Nå må du være ekstra varsom!

Blant annet fant han ut hvordan han kunne få Dominos-pizza til 5 kroner.

Her forteller Christensen selv i en Tiktok om noe av det han har gjort:

Christensen varsler nettsidene og selskapene om feilene han finner. Som både Vipps og Skatteetaten, blir de som regel glade, mens noen ikke alltid tar ham like seriøst, forteller 19-åringen.

– Hackinga har vært en stor del av meg siden jeg var sikkert 14-15. Da startet jeg med enkle feil ved alle mulige sider. Jeg har hatt mange sjanser til å bli rik på en dårlig måte, men jeg har heller valgt å være ærlig og redelig, sier Christensen.

Han forteller nemlig at han har klart å legge inn bestillinger til flere titusenvis av kroner, som han potensielt kunne ha sluppet unna med for småpenger.

– Det har hendt at jeg har vært nødt til å ringe for å forklare at det faktisk er feil og kansellere ordren, sier han.

Da Christensen fylte 18, startet han selskapet Websecured, som spesialiserer seg på nettsikkerhet. I tillegg er han IT-lærling hos Tietoevry på Sluppen.

– Jeg bare sitter der litt dumt

Av og til er hackejobben enklere enn andre ganger, som da han 10. februar i år heiv seg med på Trondheim kommunes pressekonferanse om koronasituasjonen.

Konferansen ble holdt over Google Meets, og et lite sekund eller to kunne møteadressen skimtes helt i begynnelsen av strømmen.

Det var Christensen oppmerksom på, spolte tilbake og skrev det ned.

Men for å bli med på møtet måtte han også «be om å bli med», som noen manuelt var nødt til å godkjenne.

Likevel – vips – så dukket han opp på skjermen, i pressemøtet som blant annet ble sendt direkte på VG.no for hele Norges befolkning.

Se det her:

– Jeg bare sitter der litt dumt og sender et par meldinger i chatten: «Hei, du», «lenka ble lekket» og så dro jeg, sier han og ler.

– Noen kan tenke at det var litt drøyt å krasje kommunens koronapressekonferanse?

– Siden selve konferansen ikke hadde startet enda, tenkte jeg at det beste var å si fra så fort som mulig hva som hadde blitt vist inne i chatten på Google Meets. Jeg hadde heller ikke peiling på om de hadde satt møtet som «invite-only», som ville betydd at jeg ikke kunne ha joinet. Så det var en del faktorer som spilte inn, sier Christensen.

– Jeg var også i møtet i sånn «isj» to minutter og fikk en takk fra han i it-avdelingen på Linkedin etterpå, sier han.