Når Eric «ser ut som Jesus» i Nidelva, stopper folk opp

For mange er han kanskje et kjent tryne etter mange år i utelivsbransjen og hos Søstrene Karlsen på Solsiden.

Men Eric Ström har en annen lidenskap som er minst like fuktig.

Surfing.

– Da har jeg framfor alt holdt på med kitesurfing, sier Ström, som forteller at han har surfet i alle verdensdeler – bortsett fra Antarktis.

Han drev også et kitesenter i Kenya før han flyttet til Trondheim for om lag ti år siden.





– Folk begynner å filme

– Jeg innså ganske kjapt at det er uforutsigbart hvilket vær vi får. Det kan blåse, det kan ikke blåse. Det hadde derfor blitt vanskelig å gjøre noe lignende i Trondheim, med tanke på at man må avtale tidspunkt litt i forveien, sier Ström.

Trd.by møter ham like ved Peppes i Kjøpmannsgata. Der er det en trappenedgang til Nidelva.

Her får vi, og flere titalls skuelystne, se ham i aksjon med sin nye store hobby – og business, som er blitt til Norwegian Efoil Company.

Se ham i aksjon på brettet i Nidelva her:

Det ser ut som et slags surfebrett, men kalles elektrisk hydrofoil … eller efoil, helt kort.

Hva er en foil? En foil er et surfebrett med en slags mast som går fra under brettet. På masten sitter en vinge, og dette kalles hydrofoil. Det er dette som får foiler til å sveve over luften, fordi vingen får vannet til å presse brettet opp.

En efoil er et slikt brett, men som i tillegg har en elektrisk propell like over vingen. Dermed er man ikke avhengig av gode bølger og vindforhold, som med andre foiler som finnes.

Efoil kjøres av en stille elektrisk motor og oppladbart batteri. Kilde: Eric Ström / Christian Nerdrum / Windfoilzone.com

Ström har brukt mye av sommeren på efoilen sin, blant annet i Nidelva. Da kan det være mange som stopper opp.

– Folk tar opp telefonen og begynner å filme, men det er bare hyggelig. De sier : «du ser ut som Jesus», sier Ström.

Foiling er ikke nytt

Men foiling i seg selv er ikke noe nytt. Det sier Christian Nerdrum, produsent i sportsmagasinet Friflyt og vannsportekspert.

– Det holdt man på med på 70-tallet, med vindsurfingutstyr, sier han.

Men ifølge Nerdrum er det først de siste tre-fire årene at man har begynt å forstå foiling. Efoil ble introdusert i 2013.

Selv driver Nedrum med såkalt wingfoil, som drives av et seil.

Han er dermed selv avhengig av god vind.

– Efoil fungerer i dårlig vind. Plutselig så blir Trondheimsfjorden et lite Hawaii. Der har du tittelen. Det er litt sånn, altså, sier Nerdrum og ler.

– Svinedyrt

Han forteller at foiling er i sterk vekst – men det koster ikke småpenger.

– Det kritikkverdige med det, er at det er svinedyrt. Og særlig efoil, det er jo for rikinger eller folk som bare bestemmer seg for at «dette skal jeg bruke alle pengene mine på», sier Nerdrum, som tror efoiler spesielt vil fenge dem som liker å drive på med jetski eller sup – og som har litt penger til overs.

Prisene på efoil-brettene ligger på omkring 150 000 kroner, og kan prismessig sammenlignes med vannscootere.

I sommer har vannscootersalget virkelig tatt av i Trøndelag, og produsentene har slitt med å skaffe nok scootere.

– Bruk sterke farger



Medievakt i Redningsselskapet (RS), Lars Kristian Mosby Enger, er positiv til at folk vil bruke sjøen som rekreasjonsområde.

Han sier de ikke har noen erfaring med foiler.

– Men våre generelle råd vil også gjelde for denne gruppen av sjøens trafikanter. Faren for å skade seg er vel omtrent som ved annen vannsport, som gjerne foregår i fartsområdet 25 knop, som også dette brettet kan oppnå, sier Enger.

–Vi oppfordrer alle brukere av sjøen, og spesielt de gruppene som er mindre synlige, som for eksempel surfere og kajakkpadlere, til å kle seg i sterke farger med refleks, bruke redningsvest, tilpasse farten etter forhold og lokale fartsgrenser og ha med utstyr for varsling, sier han.

Senest onsdag plukket RS opp en vindsurfer i helt sort drakt og uten redningsvest i Oslofjorden, forteller Enger.