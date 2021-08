Fadderledere slår tilbake mot fest-kritikk: Bedre å samles ute

Operasjonslederne i Vest politidistrikt og Trøndelag politidistrikt sa begge til VG natt til tirsdag at de hadde fått mye å gjøre på grunn av fadderukene.

Klagene går på høy musikk, åpne vinduer og folk som henger ute og har fest.

33 meldinger om festbråk: - Måtte stenge mange fester før midnatt For fjerde natt på rad var det mange som ikke fikk sove på grunn av fadderukas festligheter.

Fadderkoordinatorene ved noen av de store norske studiestedene mener imidlertid at fadderuka har vært håndtert godt. Fadderleder Martin Jakobsen ved UiB sier de stort sett har fått gode tilbakemeldinger, og sier det er et godt tegn at folk samles ute.

– Det å samles ute, er å foretrekke fremfor å møtes i små studenthybler. Dette er også i tråd med de anbefalingene Bergen kommune har gitt oss, sier Jakobsen til VG.

Også på NTNU Dragvoll i Trondheim sier fadderlederen at situasjonen oppleves som god. Fadderkoordinator Henriette Sarastuen Franck for OsloMet-studentene stiller seg uforstående til kritikken.

– Foreløpig fortsetter vi med planlagte aktiviteter som vi har forberedt, med grupper på rundt 20 personer og planlagte arrangementer med maks 100 personer, hun til avisen.

Hun legger til at alle fadderne har vært gjennom fadderkurs der de blant annet har snakket om smittevern og begrensning av alkoholbruk.