Studenter får skylda for at leieprisene stiger

Årsaken er trolig mange studenter som kjemper om boligene, ifølge daglig leder Kjetil J. Olsen i Husleie.no.

– Dette gjør at presset på leiligheter i studentbyene er større enn noen gang. Og da griper markedskreftene inn, og prisene går oppover, sier Olsen til TV 2.

– I tillegg ser vi at en del utenlandske arbeidere som reiste hjem da pandemien traff, nå returnerer, sier han.

– Prisene overrasker oss

I februar 2020 var den månedlige snittprisen for å leie en leilighet i Bergen 8.323 kroner. I juli i år var snittet 10.455 kroner.

Også i Trondheim var snittprisen på litt over 8.000 kroner over flere måneder i fjor. I juli i år var snittet på 9.363 kroner.

– Bergen og Trondheim har tradisjonelt ligget mye lavere i pris enn Oslo. Nå begynner det derimot å bli dyrt å leie bolig i disse to byene også. Prisene overrasker oss. Jeg tror at mange studenter må skaffe seg deltidsjobb for å ha en sjanse til å klare leien. Studielån og stipend er ikke nok, mener Olsen.

Lang venteliste

Tall fra Norsk Studentorganisasjon (NSO) viser at mer enn 85 prosent av studentene ikke har tilgang på studentboligene samskipnadene tilbyr.

Landets studentboliger har kun plass til å huse 14,75 prosent av studentene.

I Trondheim er nå dekningsgraden på 14,73 prosent. Det er en nedgang fra 15,8 prosent fra i fjor.

Leder for boligutleie i Studentskipnaden i Trondheim, Tina Landfastøien, fortalte i forrige uke at det er stor etterspørsel etter studentboliger i Trondheim.

– Vi har mange søkere og ikke alle får bolig hos oss. Akkurat nå har vi mellom 1000-1200 på søkerlista, sa hun til Adresseavisen.