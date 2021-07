Trønderen Hanna (23) fikk prestisjefylt oppdrag – takket være skosamlingen sin

– Jeg føler meg veldig heldig og takknemlig. Miljøet vokser, det er ekstremt mange som driver med det og flere blir synlige. Det at de valgte meg, er veldig gøy, sier Hanna Helsø (23).

Miljøet hun sikter til, er opptatt av sneakers. Og de som valgte henne – blant seks i hele verden – er gigantene Lego og Adidas.

– Plutselig fikk jeg en mail fra Lego. Det er nesten litt kulere enn om det hadde vært Adidas – det ville vært mer forståelig, ler 23-åringen fra Skatval i Stjørdal. Både Bladet.no og NRK har også omtalt det gjeve oppdraget.

Unik designoppgave

Selv om interessen for unike sneakers er økende, er det nok ingen tilfeldighet at nettopp Helsø ble plukket ut. 23-åringen har mistet tellinga over antallet skopar hun eier, men det er i alle fall over 300 av dem. Og nesten 75 000 følger henne og skoene hennes på Instagram.

I mailen fra Lego kom den spesielle forespørselen. Sammen med Adidas ønsket de at Helsø skulle designe en Adidas Superstar-sko i legoklosser.

Et oppdrag de ville gi til kun fem andre i tillegg.

- Jeg tenkte at det ville bli utrolig gøy! Det finnes så utrolig mye forskjellig og artig Lego, og jeg fikk fort noen tanker om hvordan det skulle se ut. Jeg brukte lang tid inne på Lego sine sider for å leite fram hvilke farger og brikker jeg ville bruke.

Et «moodboard» med farger og brikker ble til, en illustrasjon av skoa ble tegnet, og plutselig kom den fiks ferdige skoa i postkassa. I dag står de seks ulike legoskoene utstilt i Lego sin flagship-butikk i London. Du kan faktisk også kjøpe din helt egen legosko fra samarbeidet.

Til NRK sier Moods-gründer Simen Staalnacke følgende om oppdraget Helsø fikk:

– Wow, det er jo ekstremt imponerende. Hanna har en unik stil, og når Lego og Adidas vil samarbeide, er det et stort kompliment.

Skointeresse utenom det vanlige

Helsø forklarer at sneakers-interessen begynte ved en tilfeldighet. På ungdomsskolen syntes hun at enkle Converse eller helt hvite Air Max 90 var de feteste skoene. Likevel ville hun finne sko med flere farger, og i jakten havnet hun på en nettside rettet mot «sneakerheads» - folk som anskaffer seg spesielle sko for å samle på dem.

– Jeg forsto at slike sko var vanskelig å få tak i, men verdt forsøket. Da jeg fikk det til, ga det en mestringsfølelse.

Slik ser «skoskapet» til Helsø ut:

Unike, spesielle skopar kan bli lagt ut for salg på nett, og da må du virkelig være på hugget for å sikre deg et par. Ellers selges de gjennom såkalte «raffles», der du må melde deg på i forkant, og du kan vinne en mulighet til å kjøpe skoene. Det er likevel ingen garanti for suksess – det er ikke gitt at du for eksempel rekker å få tak i riktig størrelse.

– Du må gjøre alt du kan for å få tak i skoene. Det er vanskelig å si hvor mye tid jeg bruker på dette, det er bare artig og ikke noen byrde. Men det er flaks og uflaks. Jeg har meldt meg på for sko hos en svensk butikk sikkert 100 ganger, men aldri vunnet.

Fanget oppmerksomheten til Nike

Oppdraget for Lego og Adidas er ikke det første samarbeidet Helsø har hatt med et stort merke. For rundt to år siden fattet Nike interesse for henne og Instagram-kontoen, og et team fra hovedkontoret i Portland kom hele veien til Stjørdal for å filme.

– Det var til en serie som handler om folk som samler på sneakers, som gjerne har en spesiell bakgrunn og vei inn i det miljøet. De syntes det var gøy at jeg, som bor på en liten plass med nesten ingen butikker, har en sånn skosamling, ler Helsø.

Selv om vårens designjobb av legosko ga mersmak, er trønderen først og fremst psykologistudent og jobber i tillegg på institusjon. Med Instagram som deltidsjobb i tillegg, er det nok å henge fingrene i.

– Jeg har tro på at det kommer flere muligheter, så jeg skal ikke droppe studiene og slutte i jobben min. Men det har vært kjempegøy! Du vet aldri når slike muligheter kommer, og de kommer gjerne når du minst venter det.