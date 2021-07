Guro (23): - Jeg har lenge følt at vi mangler en spesiell type butikk i Norge, dermed tok jeg saken i egne hender

Forrige uke snakket vi med Emilie, som allerede som 19-åring sikret seg en lederstilling - noe hun selv ikke våget håpe på.

Denne uka er det 23 år gamle Guro fra Melhus som skal svare på våre spørsmål om jobb og karriere:

Hvor jobber du, og hvilken stillinger har du?

- Jeg driver mitt eget vippefirma som heter Lash House, og har vippesalong hjemme der jeg tilbyr microneedling og bb-glow, vippeløft, browlamination, browshape og vippe-extensions. I tillegg har jeg fulltidsstilling på Rema 1000 Torvet der min far er kjøpmann, så vi i familien er med på å drive butikken.

- Jeg har også jobbet lenge med å starte opp nettbutikk, og nå er jeg snart ved målstreken. Nettbutikken består av klær - kjoler, sett, bukser, topper, bikinier og undertøy. Jeg handler mye klær selv, men mest på nettbutikker utenlands da jeg som oftest finner klær jeg liker på disse butikkene. Dette medfører en del avgifter og toll, og jeg har lenge følt på at vi mangler en spesiell type nettbutikk i Norge, dermed tok jeg saken i egne hender, og det var slik Desired ble til, som er navnet på butikken min. Dette håper jeg treffer godt i markedet blant jenter som har følt litt på det samme. Jeg er veldig utålmodig når jeg bestiller noe, derfor vil pakking og frakttid være høyt prioritert, samt konkurransedyktige priser.

- For de som bor i Trondheim, ønsker jeg å gi muligheten til å hente på lager, slik at man for eksempel får kjolen til bursdagen samme dag. Drømmen på sikt nå, er å få tak i et lokale stort nok til å ha showroom slik at man enkelte dager kan komme å handle og prøve.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg studerer markedsføringsledelse ved Handelsskolen BI.

Hvordan fikk du jobbene du har i dag?

- Jeg har vært med i butikken siden jeg var en liten jente, så Rema er en del av familien uansett alder. Jeg blir inspirert av all jobben faren min har lagt ned i sitt firma i mange år, derfor har jeg alltid prioritert å hjelpe han i butikken. Lash House ble opprettet i mai i fjor, og Desired er klar for lansering veldig snart. Jeg har startet opp disse firmaene selv, og dermed ikke fått det av noen, men jobbet hardt selv for å ha muligheten til å drive selv.

Hvorfor valgte du disse bransjene?

- Jeg valgte å starte innen vipper fordi jeg lenge har hatt interesse for skjønnhet, og brukte vippe-extensions selv i mange år. I tillegg ville jeg starte noe for meg selv og prøve noe nytt, dermed falt valget på å starte med dette. Det er så koselig å møte jenter i alle aldre og man blir godt kjent med mange og man gleder seg til å se dem i salongen igjen. De kommer gjerne før anledninger som jul, sommer, eller bare vil ha det lille ekstra i hverdagen, og jeg er utrolig opptatt av at folk skal være fornøyd etter de har vært hos meg.

- Nettbutikken har vært en drøm lenge, men jeg visste liksom aldri helt hvordan og hvor jeg skulle starte. Jeg føler jeg fikk knekt koden til slutt etter mye research og prøving og feiling. Jeg har alltid vært slik at jeg fullfører det jeg starter på, og er utrolig sta på at jeg skal klare ting selv, på godt og vondt.

- Rema gir meg også veldig mye, vi er som en familie på butikken, og en dag på jobb er en treningsøkt i seg selv, så det er veldig godt å variere det med mye stillesittende jobbing med nettbutikk og salong.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min aller første jobb fikk jeg da jeg var 14 år, da startet jeg i Bik Bok, og jobbet der i cirka 5 år.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Jeg kommer ikke på noen store tabber, jeg er heller opptatt av å lære av feil jeg gjør. Jeg kan være litt klumsete da, så noen tabber er det, men de har jeg vel fortrengt hehe.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det som motiverer meg er å se resultater av arbeidet man legger ned, og fornøyde kunder. Jeg jobber på butikken fra 7-15, har kunder fra kl. 16 og jobber med nettbutikken hver kveld og i helgene. Så det er mye arbeid, men så lenge jeg synes det er gøy, fortsetter jeg med det også. Jeg trives veldig godt i arbeidslivet, så derfor blir det mange lange dager og kvelder.

- Det som motiverer meg mest med nettbutikken, er at jeg gleder meg til å se noen gå med mitt merke i gata eller på Instagram, og håper at folk tenker at her vil jeg handle, og kanskje velger Desired når de trenger et nytt antrekk. Jeg har også fokusert mye på undertøy da jeg er veldig opptatt av hvordan det ser ut, spesielt form og farge, og at folk ikke trenger å blakke seg for å kjøpe et nytt fint sett med undertøy.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Det morsomste er vel hver gang jeg hører en kunde kommer fordi de har blitt anbefalt meg av noen andre, det er alltid like stas. Også da jeg lanserte min egen vippe shampoo og vippeserum, det gjør det plutselig mye gøyere når du har noe som er ditt eget. Ellers så er det første gangen jeg fikk en vareleveranse med klær med logoen min på, dette var også en slags stolthetsfølelse.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Jeg har alltid lært av faren min å heller finne løsninger framfor utfordringer, og dette er noe jeg tenker på hver gang jeg havner i en situasjon som er utfordrende. Jeg har liksom klart å alltid tenke en nye plan i forveien og alltid finne løsninger, både i livet generelt og i jobbsammenheng, så derfor har jeg egentlig ikke følt utfordringer når det kommer til dette med å være ung i arbeidslivet.

- Jeg har har heller aldri følt på det å være ung som en utfordring, men heller en fordel nå ettersom vi lever i en tid hvor mye foregår på nett og i sosiale medier, og der har vi unge en stor fordel. Den største fordelen er at man ikke har mange forstyrrelser rundt seg, man er lærevillig og har god tid på å prøve og feile.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Mine beste tips er å ikke være redd for hva andre mener eller være redd for å feile. Jeg har også feilet masse, men har klart det neste gang, så man må bare lære og ta med seg kunnskapen til neste gang. Ikke være redd for å prøve noe nytt, og vis interesse for det du holder på med. I tillegg er det viktig at kunder har mulighet til å gi tilbakemeldinger eller kritikk, og istedenfor å bli fornærmet, heller strekk deg litt lengre for å gjøre dem fornøyd.

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Jeg synes dette er et vanskelig spørsmål, for jeg tenker sjeldent så mye på fremtiden, men jeg håper nettbutikken har vokst til noe stort og jeg fortsatt har salong sånn jobbmessig, ellers bare at jeg er frisk og har et godt liv.

- Jeg er ikke redd for å tenke stort, jeg ser alltid for meg det største målet først slik at jeg hele tiden kan strekke meg langt.