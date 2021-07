Ellen har tatt over 350 kvadrat ved Bakke bru: - Det er klart det er litt skummelt

- Folk sier jeg er gal som utvider og åpner i verste korona-tida, ler Ellen Støen.

1. juni åpnet hun dørene til det som nå har blitt en frisør- og brudesalong på 350 kvadratmeter i første etasje i Adressahuset ved Bakke bru. Salong Perlen, som har vært navnet til salongen som har holdt til i bygget siden 2015, er historie.

- Det er klart det er litt skummelt, men det var helt rett tid å gjøre det på. Skal jeg satse for fremtiden, måtte vi utvide.

- Må være blant Norges største

Tidligere var det Expoline, produsent og leverandør av markedsmateriell, som holdt til i disse lokalene. Da de flyttet ut, spurte Støen huseier KLP om lokalene nå var ledige - mest for gøy.

Siden den gang har interiørdesignere og prosjektledere vært i sving, og i samarbeid med huseier er forvandlingen blitt komplett: «alt» ble revet, for så å bygd opp igjen i løpet av en måneds tid.

- Det er helt klart en investering, på alt mellom én til to millioner, smiler Støen. Hun forklarer at da hun åpnet Salong Perlen for over fem år siden, var tanken allerede da å kunne være et mer komplett konsept, med både frisør, styling og brudesalong.

I august 2018 dukket Salong Perlen Brud & Fest opp ved siden av den eksisterende frisørsalongen. Den ligger fortsatt på samme plassering i dag.

- Med 350 kvadratmeter til sammen må dette være blant Norges største frisørsalonger nå. Vi skal romme alt fra frisør til bryllup, og til høsten er planen at vi skal drive med events også.

Skal være gjennomført konsept

Perlen-merkevaren er som nevnt historie, og det nye navnet? Box.

- Forklar navneendringen?

- Det var litt forvirrende da vi ble både frisør og brudesalong, det ble så utydelig at selv vi ikke skjønte det helt! Jeg vil ha et gjennomført konsept, og det ble riktig å bytte når vi skulle utvide. Vi er ikke «dollete», og har minst like mange mannlige kunder. Det ble litt sukkersøtt, jeg ville ha noe røft og annerledes.

Tanken er at lokalet også kan leies bort til ulike arrangement på kveldstid. I åpningstiden er det seks ansatte i sving i frisørdelen, og fire i brudesalongen.

Det er fortsatt noen små ting som skal på plass - som nok et VIP-rom for kjoleprøving inne i brudesalongen. Også norske bruder ønsker å si «Yes to the dress» på en pidestall med bobler i glasset.

- Kommer til å smelle i høst

Som alle andre har også Støen merket konsekvensene av pandemien, men alt i alt har de klart seg godt - til tross for sju fulle uker stengt på grunn av nedstenging, forklarer Støen.

- Brudesalongen har selvfølgelig kjent det, men vi har heldigvis klart oss likevel. Det er mange andre det har vært mer synd på, som utelivsbransjen.

Høsten i brudesalongen før korona beskriver hun som «galskap». Regnskapstall viser at Box Frisør AS, tidligere Salong Perlen AS, hadde driftsinntekter på over 2,7 millioner kroner i 2020. Driftsresultatet ble på 326 000 kroner, mot 54 000 kroner året før.

Gründeren venter seg tilsvarende tilstander som i 2019 når ting begynner å vende tilbake til normalen.

- Folk kommer til å ta helt av, feire og feste sammen igjen. Det er bra vi er to brudesalonger i byen slik at det fir mer utvalg for bruder som også kommer reisende, poengterer Støen.

- Vil det bli flere salonger?

- Per i dag er jeg veldig fornøyd med det vi har nå, og jeg har lovet å roe litt ned. Her kan vi være kreative og leke oss masse. Men hvem vet på sikt, smiler Støen.