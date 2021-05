– Jeg starta med å øve på meg selv og venner. Venner som ikke er venner lenger nå

Etter ti år som kokk og konditor, tok livet ei ny vending for Lavik. Selv om han hadde vært på kokkelandslaget, hvor design og pynting var en stor del av hverdagen, var det ikke gitt at det var tatovør han skulle bli.

– Da jeg var i Oslo, møtte jeg tilfeldigvis ei jente fra folkehøgskolen som bodde i Nederland. Hun var lærling i faget, men var ikke sikker på om det var tatovør hun ville bli. Jeg ble med hjem til henne og fikk prøve utstyret hennes på meg selv. Etter én strek var jeg solgt, sier Lavik.

Feirer 13 år

Nå er det 21 år siden han fikk kjøpe utstyret hennes, og Lavik startet sitt eget studio hjemme hos seg selv i Trondheim.

– Jeg starta med å tatovere meg selv og venner. Venner som ikke er venner lenger nå, sier han og ler.

Etter fem år fikk hjemmestudioet til Lavik en brå slutt. Ifølge han var det medlemmer av et MC-miljø som kontrollerte tatoveringsmiljøet i Trondheim på den tiden, og som ba han om å legge ned studioet sitt. Lavik så ingen annen utvei enn å åpne et offentlig studio, og har siden 2008 holdt til i lokalene i Mellomveien på Lademoen.

– I år fyller vi 13 år. Vi har ikke hatt jubileum tidligere, men når vi fyller 13 år må det feires, sier Lavik og ler.

– Hvorfor akkurat 13 år?

– M er den trettende bokstaven i alfabetet, og siden jeg heter Marius, ble det bare sånn.

– Tallet 13 er jo et stort tall i bransjen, egentlig. Det forbindes med mye skrekk, men vi er ikke så veldig overtroiske, legger Marius Fiveltun til.

Han har jobbet ved Diablos Tattoo det siste året, og sier at bursdagen vil markeres med månedlige konkurranser ut året og forhåpentligvis en grillfest når restriksjonene oppheves.

Tusenvis av kunder

Med sine 13 år er Diablos Trondheims eldste tatoveringsstudio. På de årene har Lavik tatovert tusenvis av kunder.

– Vi har hatt en jevn omsetning i alle år, men vi har samtidig merket at det stadig har kommet flere tatoveringsstudio til byen, sier Lavik, mens Fiveltun sier at det finnes 17 studio i Trondheim.

Gjennom årenes løp har trendene forandret seg flere ganger. Ifølge Lavik og Fiveltun er det ikke lenger så vanlig å sjekke ut kataloger i studioet og bestemme seg deretter. De fleste har en idé før de kommer, som de kanskje enten har sett på Instagram eller Pinterest.

– Tribal er også tilbake, dessverre. Men heldigvis i mye mindre format, sånn at de forhåpentligvis er lettere å dekke til enn de gamle, sier Lavik og ler.

Selv driver han mest med sort-hvitt-tatoveringer og realisme.

Morsomme historier

I løpet av 13 år er det også noen morsomme historier som har dukket opp.

– Det var en gang en gang en mann som besvimte med én gang han hadde satt seg i stolen. Han var helt gjennomsiktig og sa at han måtte ha en pause. Da forklarte jeg at vi ikke engang hadde begynt. Han måtte ringe mora si og det hele endte med at dama hans, som hadde gitt mannen en tatovering i bursdagsgave, tok tatoveringstimen i stedet for. Det ble ei fin tatovering til slutt, men ikke på han, sier Lavik og ler.

Både han og Fiveltun har opplevd å tatovere feil, fordi kundene har skrevet feil i utgangspunktet. En gang var det ei dame som glemte en «h» i datterens navn, og en annen kunde oppga for eksempel feil årstall:

– Jeg var akkurat ferdig med tatoveringen, og først da sier hun at det er morens fødselsdato hun hadde tatovert. Da gikk det opp for meg og jeg måtte spørre om moren kun var åtte år eldre enn henne, sier Fiveltun og ler.

– Vi blir selvfølgelig lei oss når slikt skjer, og vi prøver så godt vi kan å rette opp. Det er en mental jobb, og man blir sliten i hodet, legger han til.

De er likevel glad for at det er mulig å leve av det de liker å gjøre aller best.

– Jeg setter stor pris på det hver eneste dag, sier Lavik.