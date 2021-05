Lytter Facebook og Instagram på deg? Dette sier ekspertene

Tek.no skriver at det lenge har vært en konspirasjonsteori at Facebook lytter til deg for å kunne sende målrettet reklame. Men er det egentlig slik?

– Vi har fyldig informasjon på våre hjemmesider om at dette ikke skjer. Mark Zuckerberg har også vitnet om dette under ed, sier «client partner» i Facebook, Nina K. Hareide-Larsen, til nettstedet.

Sjansen øker

Hun sier videre at det ofte virker sammenfallende fordi Facebook og Instagram har blitt gode på å gi folk relevante annonser.

– Det er på ingen måte fordi du har sagt det, men hvis du er veldig interessert i sportsbiler, så øker sjansen for at du får se innhold med sportsbiler. Man legger mer merke til ting man er interessert i, og det er nok også mye av årsaken.

Nordmenn brukte mer tid på nettet i fjor Nordmenn brukte mer tid på internett i det første koronaåret. I snitt brukte befolkningen 3 timer og 22 minutter på internett på en gjennomsnittsdag.

Medieviter Ida Aalen peker på det samme til tek.no. Ved å oppgi kjønn, alder, hjemsted, sivilstand og yrke legger vi fra oss spor som igjen gir et grunnlag.

Havner på samme liste

Hun sier at hvis du snakker med en venn i telefonen som vil til Hellas, og det like etterpå dukker opp en annonse med et gresk reisemål i feeden din, er det ikke noe som tyder på at du er avlyttet.

– Forklaringen er nok at vennen din har researchet Hellas som feriemål. Det sosiale mediet har så kategorisert din venn som interessert i Hellas-ferier, sier hun, og forklarer at annonsører målretter sine annonser deretter, og at du kan havne opp på samme liste fordi du er nær venn med vedkommende.

I 2018 testet TV 2 hjelper deg muligheten for å få opp målretta annonser ved å gjenta et ord mange ganger. De gjentok barnevogn flere ganger, men fikk ikke opp noen annonser.