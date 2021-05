St. Olav-lege får massiv respons etter musikkvideo: - Det er viktig å by på seg selv

Har du Facebook eller Instagram, har du trolig fått med deg videoen St. Olavs hospital la ut onsdag morgen på sine kanaler. Reaksjonene har i hvert fall ikke latt vente på seg.

Gjennom sang og dans viser Radtke de ulike håndbevegelsene som skal til for å få rene hender, og tar utgangspunkt i WHOs sine fem steg.

– Det meste har vært fryktelig alvorlig den siste tiden. Da er det befriende å gjøre noe tøysete, men samtidig har et viktig budskap, sier Radtke, som nå, sammen med blant andre Dr. Alban og Dr. Bombay, kan gå inn i rekken av kjente doktorer som har markert seg i musikken.

Trd.by har vært ute og spurt folk hva de synes om videoen. Både «lærerikt» og «litt kleint» blir brukt for å beskrive det hele, men Christoffer Lange og Christian Van Der Hagen oppsummerer det slik.

– Det var annerledes, sier Lange og ler.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg lærte å vaske hendene ordentlig i hvert fall, legger Lange til.

Se hele musikkvideoen nederst i saken.

– Ikke helt på hjemmebane

Elling Finnanger Snøfugl og Nils Lian i kommunikasjonsavdelingen ved St. Olavs hospital står bak påfunnet.

– Ideen fikk vi for et års tid siden, da vi la merke til at Radtke hadde noe spesielle bevegelser mens han spritet hendene. Vi tenkte litt videre, ga bevegelsene navn og tulla med at dette kunne bli en Scooter-aktig låt. Vi trodde ikke det skulle bli noe av det, men så begynte ballen å rulle på nyåret, sier Finnanger Snøfugl, som har skrevet låten.

Radtke var eneste smittevernoverlege ved St. Olavs i en lengre periode, og forklarer at han er vant til å fronte så mangt. Da han ble spurt om å være med i musikkvideoen, var han ikke tung å be.

– Jeg tror det vises i videoen at jeg ikke er helt på hjemmebane, og det var selvfølgelig litt kleint, men det skal være tøysete og amatørmessig. Det er viktig å by på seg selv, sier smittevernoverlegen og ler.

Han peker på at det fra før av finnes haugevis av alvorlige videoer som forklarer stegene. Han har tro på at en litt annen tilnærming kan være vel så slagkraftig.

– Vi vet at forelesninger nødvendigvis ikke er den beste måten å formidle kunnskap på. Regla er fengende, så kanskje folk lærer.

– Er folk flinke nok til å sprite hendene nå?

– På St. Olav hadde vi et spritforbruk på 29 000 liter i 2019. I 2020 bekka vi 60 000 liter, så her er vi flinke. Når jeg er ute på butikken ser jeg jo at de fleste er flinke til å sprite også der, men teknikken er ikke alltid like god, mener Radke.

Gode tilbakemeldinger

I regla er det også fokus på at mange bruker for lite sprit når de skal desinfisere hendene sine. Finnanger Snøfugl forklarer at de ønsket å videreformidle et alvorlig tema gjennom en fjasete form.

– Kan det bli for fjasete?

– Det har vi tenkt litt på, men for Radtke og de andre i videoen tror jeg dette var et velkomment avbrekk i alt det alvorlige det siste året. Det skal være litt pinlig og putefølelsen skal komme, men samtidig er innholdet korrekt, sier Finnanger Snøfugl.

I skrivende stund har videoen fått 1800 likerklikk på Facebook, og er delt av like mange. Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive sier både Radtke og Finnanger Snøfugl.

– Jeg ble sittende på telefonen i hele går med meldinger og snapper fra folk som satt med ungene sine og så videoen på repeat. Det vi håper nå er at flere vil lære seg sangen og spille inn sine egne versjoner. Kanskje kan dansen utbedres. Det hadde vært morsomt å se andre sine tolkninger, sier Finnanger Snøfugl og ler.

