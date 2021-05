Tvillingene Mali og Ane driver sin egen bedrift fra soverommet i Trondheim

Tvillingene fra Levanger jobber seks til åtte timer hver dag med sitt eget klesmerke. De etablerte Yhasyme i 2018, og har siden da stått på for å få en mer bærekraftig klesindustri.

- Miljøvennlig mote er veldig viktig for oss. Vi skaper noe nytt ved å bruke kortreiste gjenbruksmaterialer og brukte klær som vi syr om, sier Ane.

Inspirert av koreansk mote

33-åringene forklarer at de syr hverdagsmote som har «it-faktor» og at alle plaggene er unike. Inspirasjonen har de hentet fra Seoul og Tokyo.

- Vi studerte og bodde i Sør-Korea i fire år, og da fikk vi øynene opp for Seuol og Tokyos fargerike gatemote og kultur. I tillegg fant vi klær som passet. Det er det ikke alltid vi gjør, sier Mali og ler.

- VI er 156 og 158 centimeter høye, så det har vært utfordrende. Men i Sør-Korea er en del av vennene våre lavere enn oss til og med.

Ifølge tvillingene er det mer vanlig med farger i det koreanske motebildet. De blander også nye klær med vintageplagg i større grad.

Sydde om for Prisløs

Etter fire år i utlandet, flyttet Mali og Ane tilbake til Norge og begynte på Esmod moteskole i Oslo. Her lærte de mye om hvor skadelig klesproduksjon kan være for miljøet, og tok med seg lærdommen videre til Trondheim.

I 2017 åpnet Sophia Johansson og Ivar Djurhuus vintagebutikken Prisløs i Trondheim. I høst ble det kjent at butikken skulle flytte til Oslo, men fram til da solgte Mali og Ane klærne sine her.

- Det var fint å komme dit og få være med på et konsept som vi kunne stå inne for. Mange av klærne var det ingen som ville kjøpe, og da sydde vi dem om og gjorde salgsbar. Klærne ble ofte solgt på et blunk, så da skjønte vi at dette var noe vi kunne fortsette med, forklarer Ane.

Gamle gardiner, duker og andre stoffer finner de på bruktbutikker rundt omkring i byen. Noe har de også fått fra familie.

- Det er mye forskjellig stoff som egner seg til å lage klær av. Det viktigste for oss er at det er av god kvalitet, slik at klærne våre kan leve lenge.

Vil fortsette

I dag selger de klærne gjennom nettbutikken epla.no - et samlingspunkt for små aktører som blant annet driver med håndverk. Verken Ane eller Mali har en jobb ved siden av Yhasyme-produksjonen.

- Da det gikk som best, kunne vi leve av det. Vi blir ikke akkurat millionærer, men det er ikke det viktigste. Vi har lyst til å skape et alternativ til fast fashion, sier Mali, før Ane legger til:

- Akkurat nå går det litt treigt, selv om vi selger litt. Kanskje trønderne bare trenger å bli litt mer vant til at det finnes andre alternativer. Vi har ingen planer om å gi oss enda i hvert fall. Dette er lidenskapen vår, og vi vil ha håndverket tilbake til Norge. Før var det flere syfabrikker også her i landet.

Da de var yngre, var «Fredrikssons fabrikk» favoritt-programmet.

- Nå vet jeg ikke om det var akkurat sånn før i tida, men det ser i hvert fall veldig koselig ut på TV. Vi elsket serien da vi var små, sier Ane og ler.

Vil åpne pop up-butikk

Tvillingene både bor og jobber sammen. I tre-romsen i Trondheim har de gjort om det ene soverommet til systue.

- Vi har vært venner hele livet, og har vel det som kalles tvillingtelepati. Vi gjør alt sammen, og trenger ikke nødvendigvis å prate så mye. På systua går det for eksempel av seg selv, sier Mali og ler.

- Vi har krangla veldig lite oppigjennom. Det verste er vel når ingen vil gå ut med søpla, legger Ane til.

- Hva er målet med klesmerket videre?

- Det hadde vært fint å ha en butikk å gå til. Da hadde det nok vært enklere å få solgt klærne også. Men vi satser på å åpne en pop up-butikk til sommeren. På grunn av korona blir det nok norgesferie på mange også i år, og det så vi at ga omsetning på Prisløs i fjor.