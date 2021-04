Netflix åpner nordisk kontor for å komme nærmere lokalt talent

Når 2021 er over, vil strømmetjenesten ha nærmere 70 originaltitler fra Norden i sitt utbud, fremgår det på hjemmesidene til Netflix.

Her meldes det videre at nesten to tredjedeler av Netflix' abonnenter rundt om i verden har valgt å se en nordisk originalproduksjon – noe som gjør området verdt å satse på.

Hun skal spille i Disneys «Eventyr i New York»-oppfølger Maya Rudolph er klar for Disneys kommende oppfølger til «Eventyr i New York» («Enchanted») fra 2007, melder Deadline.

«Nå er tiden moden for å komme enda tettere på de kreative kreftene, filmskaperne og bidragsyterne i Norden, og dette er bakgrunnen for at jeg nå med glede kan melde at vi – i andre halvdel av året – åpner en nordisk avdeling i Stockholm, som vil bli base for området. For videre å støtte opp og reflektere bredden når det kommer til talenter, skal vi også ha et team med Netflix-ansatte på et eget kontor i København», sier Lina Brouneus, som styrer den nordiske innholdsporteføljen til Netflix.

Serier som blir brukt som eksempler på vellykkede produksjoner fra Norden, er blant annet «Quicksand», «Love & Anarchy», «Snabba Cash», «Ragnarok», «Home for Christmas» og «The Rain».

Akkurat nå er det høye forventninger til Netflix' første islandske originalserie «Katla», en sci-fi serie fra regissør Baltasar Kormákur som så langt ikke har fått premieredato.