Da Fadel (24) kom til Norge, var planen å bli ingeniør. Nå er det satt på vent for å realisere en annen drøm

24-åringen er opprinnelig fra Syria, men kom til Norge i 2015.

– Her har jeg tatt videregående opplæring, og hadde egentlig en plan om å studere videre til å bli ingeniør. Men så dukket denne muligheten opp, sier han og ler.

– En drøm lenge

Både i Syria og i Tyrkia har Fadel jobbet flere år med kaffe og på kaffebarer. Nå åpner han sin egen kaffebar i Ila.

– Når kompisene mine ser kaffe, ser de meg. Jeg er glad i kaffe og lenge hatt en drøm om å åpne en egen kaffebar, forklarer han.

Lokalene i Hanskemakerbakken tok han over i januar, og siden mars har de vært under oppussing. Lokalene har tidligere huset Thai Tanic, men restauranten har ikke vært i drift de tre siste årene. Nylig åpnet Indian Curry og Nepali Restaurant opp i nabobygget.

– Jeg er veldig fornøyd med plasseringen. Ila er sentralt og det er massevis av naboer rundt omkring her. Det er heller ikke så mange kaffebarer. Det har vært flere nysgjerrige naboer innom, som lurer på når vi åpner opp. Mange er gira på at det skal skje ting i området virker det som, sier Fadel.

Han er spent på hvordan det blir å drive for seg selv.

– Det blir nok vanskelig. Alt er jo nytt. Jeg har heldigvis fått masse støtte fra venner og familie. De hjelper meg med både oppussing og andre ting. Når man skal åpne midt under en pandemi tror jeg det er ekstra viktig, sier han.

Mat fra Midtøsten

Etter planen skal kaffebaren åpne i løpet av mai. Den har fått navnet «Qahwah», som betyr kaffe på arabisk.

Fadel forklarer at han har investert rundt 700 000 i det nye stedet.

– Det er litt for mye, men alt koster. Kaffemaskin og kaffekvern er ikke gratis. I tillegg har vi brukt mye penger på maling og varer, sier han.

Driveren er ikke nervøs av den grunn.

– Jeg tror dette kommer til å bli veldig bra. Mange er som sagt glade for at vi åpner opp her.

Ifølge Fadel skal de servere mat fra Midtøsten – alt fra sandwicher og salater til samosa. I tillegg til han, skal det være tre ansatte knyttet til kaffebaren.

– Det blir forhåpentligvis mye å gjøre etter hvert. Hit er alle velkommen, sier han og smiler.