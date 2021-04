Kentaro (21) vil glede barn på sykehus. For andre år på rad tar han denne utfordringen

Og han håper det blir nok til hele tre maraton - på rappen, i ett strekk.

Kentaro Indo, student ved NTNU og løpsdirektør for det tradisjonelle Klovneløpet, er åpenbart glad i å løpe. For andre år på rad har han tatt utfordringen om å løpe ti meter per donerte krone.

- Nå er jeg gira på å gjøre det igjen. Jeg håper vi får samla inn enda mer enn i fjor!

106 kilometer på 21 timer

Klovneløpet er en studentorganisasjon som ti år på rad har arrangert studentløp til inntekt for Sykehusklovnene. Sykehusklovnene er til stede på 17 av landets sykehus med barneposter, og er der for å glede og oppmuntre barn og unge som har en tøff hverdag på sykehus.

Da koronapandemien traff landet like før fjorårets løp, måtte studentene tenke kreativt - og Kentaro tok utfordringen.

- Det ble 106 kilometer i fjor, 21 timer i strekk. Midt på natta holdt jeg på å sovne mens jeg løp, og la meg ned på gresset. Men da stivna jeg helt, og måtte bare fortsette. I år skal jeg ikke sovne, ler Kentaro.

I fjor løp han med andre ord inn 10 600 kroner. I år håper studentene at folk donerer enda mer penger, slik at Kentaro kan springe enda lenger.

Satt grensa på tre maraton

Det finnes selvsagt grenser for hvor langt noen kan løpe. Det gjelder også for Kentaro.

- Jeg har tenkt en del på hva som hadde skjedd om vi får inn masse penger. Jeg tror jeg skal greie 127 kilometer, uten at noe skal gå galt. Noe mer enn det, vil jeg nok ikke klare.

127 kilometer tilsvarer tre maratonløp, og vil være maksdistansen for 21-åringen. Innsamlingen varer ut fredag, og allerede klokken ni lørdag morgen går startskuddet utenfor hovedbygningen på Gløshaugen.

- Det er kjempefint om det kommer inn mer penger enn det jeg klarer å løpe for!