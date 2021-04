Magnus (31) skal ta over den 120 år gamle familiebedriften: - Det er mye jeg skal lære

– Til syvende og sist ble jeg moden nok til å gå inn i familiebedriften, sier han og ler.

– Dette har jo ligget i blodet mitt siden barndommen, så det er naturlig at jeg nå går inn og bidrar, fortsetter Magnus.

Nå er han femte generasjon i arbeid, og i januar fikk han personalansvar for 150 personer.

I Midtbyens nyeste kaffebar kan du også kjøpe stolen du sitter på - Vi har aldri drevet med kafédrift før, så alt er nytt og spennende, sier daglig leder.

– Har mye å lære

Etter å ha studert eiendomsmegling ved BI, begynte Helgesen å jobbe i bank. Det har han gjort de siste årene, men ved årsskiftet fant han ut at det var på tide å trå til i familiebedriften.

I 1902 startet tippoldefaren hans, Magnus Helgesen, opp Rosenborg bakeri på Møllenberg – i de samme lokalene som bakeriet holder til i den dag i dag i Rosenborggata. Siden da har bedriften gått i arv, og nå er det Heidi Helgesen, Magnus mor, som er daglig leder.

På sikt er planen at Magnus skal ta over.

– Akkurat nå er jeg personalansvarlig, men i en familiebedrift går rollene litt inn i hverandre. Vi holder på med mye forskjellig. Alt fra økonomi og lagerarbeid til å hjelpe bakerne og kontakte leverandører. Ingen dager er like her, sier han og ler.

Før Magnus kan ta over etter sin mor, er det mye som skal læres.

– Den langsiktige planen er at jeg skal ta over, men det er mye jeg skal lære. Mamma har vel jobba her i opp mot 40 år. Det er derfor jeg starter allerede nå, og jeg tror læringskurven kommer til å bli enorm.

Personalansvar for 150

Magnus har jobbet mye i bakeriet oppigjennom årene, og starta som ryddegutt fra tidlig alder.

– Siden da har jeg vært innom både lageret, bakeriet og konditoriet. Jeg har jo nærmest vokst opp i bakeriet. Det har alle i familien, sier han.

I dag har Rosenborg Bakeri 14 utsalg i Trondheim. Magnus forklarer at de har vokst jevnt og trutt gjennom årene, men han har planer om å få bedriften til å vokse ytterligere.

– Vi brenner for tradisjon og ferskhet, og der kommer også utfordringen vår. Alt bakes på Rosenborg og kjøres ut til utsalgene flere ganger om dagen. Skal vi utvide utenfor byen, kan det bli et problem vi må ta stilling til. Det skal vi sette oss ned og finne ei løsning på, sier han.

I dag er det 150 ansatte på lønningslista, ifølge Magnus. Å skulle ha personalansvar da er ikke bare lett.

– 150 ansatte betyr 150 personligheter som man må lære seg å kjenne. Heldigvis er jeg interessert i folk, så jeg håper og tror at det er en rolle som passer meg bra. Det er ikke bare sånn at det er vi som deler etternavn som er i familie her. Vi er glade i hverandre alle sammen, og de ansatte trives.

– Mektig imponert

– Hva tenker du om at du er en del av den femte generasjonen som inntar bedriften?

– Det er veldig imponerende at vi har fått det til. At bakeriet har stått gjennom så mange år og aldri lagt ned, er jeg mektig imponert over.

Magnus ser lyst på framtida, og forteller at de er rustet for den. Etter å ha investert i nye maskiner til bakeriet, er han klar for å ta bakeriet et nytt steg framover når koronaperioden er over.

– Neste år har bakeriet 120-årsjubileum. Det har vært her gjennom to verdenskriger, og det er heller ikke den første pandemien. Dette skal vi nok klare.