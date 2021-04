Her kommer du inn - uansett karaktersnitt

15. april er siste frist for å søke eller legge til flere studieønsker i søknaden din om du planlegger å ta høyere utdanning nå til høsten. Men hva i alle dager skal man velge? Valgmulighetene kan virke uendelige.

Har det derimot gått litt skeis med karakterene på videregående, kan man kanskje tro at valgmulighetene er få. Ja, de er færre, men som du ser på lista under, er de fortsatt veldig mange!

Vi gjør oppmerksom på at noen studieretninger, som bachelor og årsstudium i musikkvitenskap ved NTNU, må bestå opptaksprøver for å være kvalifiserte søkere. Om det er færre kvalifiserte søkere etter opptaksprøve enn antall studieplasser - kan alle kvalifiserte søkere komme inn under hovedopptaket.

Vi har sjekka poenggrensene fra i fjor hos Samordna opptak, og har listet opp studieretningene der alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass under hovedopptaket:

NTNU:

Ingeniør, elektro, Ålesund

Yrkesfaglærer bygg- og anleggsteknikk, Trondheim



Yrkesfaglærer helse- og oppvekstfag, Trondheim



Yrkesfaglærer elektrofag, Trondheim

Yrkesfaglærer teknikk og industriell produksjon, Trondheim

Kunsthistorie, bachelor, Trondheim

Matematiske fag, årsstudium, Trondheim

Nordisk språk og litteratur, årsstudium, Trondheim

Ingeniør, maskin, Ålesund

Matteknologi, Trondheim

Antikkens kultur og klassiske fag, Trondheim

Fransk med didaktikk, Trondheim

Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn, Trondheim

Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn, Trondheim

Ingeniør, skipsdesign, Ålesund

Europastudier med fransk, Trondheim

Europastudier med tysk, Trondheim

Ingeniør, fornybar energi, Gjøvik

Fransk, bachelor, Trondheim

Nordisk språk og litteratur, bachelor, Trondheim

Tysk, bachelor, Trondheim

Kulturminneforvaltning, Trondheim

Religionsvitenskap, bachelor, Trondheim

Ingeniør, geomatikk, Gjøvik

Universitetet i Bergen

Norrøn filologi

Engelsk, årsstudium

Fransk, årsstudium

Historie, årsstudium

Kulturvitenskap

Nordisk

Kjønn, seksualitet og mangfold

Tysk, årsstudium

Kunsthistorie, årsstudium

Filosofi

Bioinformatikk

Klassisk filologi

Kunsthistorie, bachelor

Arkeologi

Filosofi

Historie, bachelor

Aktuarfag og dataanalyse

Matematikk for industri og teknologi

Italiensk

Kinesisk

Naturvitenskapelige fag

Lektor, 8.-13. trinn, fransk

Lektor, 8.-13. trinn, tysk

Teatervitenskap

Musikkterapi

Lektor, 8.-13. trinn, nordisk

Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk

Fysikk

Geovitenskap, retning geologi

Kjemi

Matematikk

Kjønnsstudier

Russisk

Engelsk, bachelor

Fransk, bachelor

Nordisk språk og litteratur

Tysk, bachelor

Språkvitenskap

Retorikk

Religionsvitenskap, årsstudium

Norsk som andrespråk, årsstudium

Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium

Statistikk og data science

Geovitenskap, retning geofysikk

Klima-, atmosfære- og havfysikk

Litteraturvitenskap

Arabisk

Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor

Religionsvitenskap, bachelor

Lektor, 8.-13. trinn, spansk

Nanoteknologi

Norsk som andrespråk, bachelor

Universitetet i Oslo

Teologi, årsstudium

Realfag

Biovitenskap

Teologi, profesjonsstudium

Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk

Tysk, bachelor

Lektor, 8.-13. trinn, nordisk

Lektor, 8.-13. trinn, realfag

Elektronikk, informatikk og teknologi

Fysikk og astronomi

Geologi og geografi

Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi



Nordisk: språk, litteratur, retorikk

Geofysikk og klima

Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk

UiT Norges arktiske universitet

Bærekraftig teknologi

Ingeniør, datateknikk

Ingeniør elkraftteknikk

Ingeniør, droneteknologi

Ingeniør, maskin, Narvik

Ingeniør, automasjon

Ingeniør, bygg, Alta

Ingeniør, elektronikk

Økonomi og administrasjon, Harstad

Ingeniør, nautikk

Ingeniør, bygg, Mo i Rana

Ingeniør, maskin, Alta/Narvik

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Tromsø

Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Tromsø



Praktisk prosjektledelse

Bedriftsøkonomi

Engelsk, årsstudium

Historie, årsstudium

Northern studies

Matematikk

Nordisk

Likestilling og kjønn

Ingeniør, datateknikk, Bodø

Ingeniør, maskin, Mo i Rana

Nordsamisk som fremmedspråk

Arktisk friluftsliv

Northern Studies

Arctic Adventure Tourism

Biologi

Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

Filosofi, årsstudium

Økonomi og administrasjon, Narvik

Kvensk og finsk

Idrett, Alta, bachelor

Russlandsstudier

Religionsvitenskap, bachelor

Historie, bachelor

Filosofi, bachelor

Arkeologi

Kunsthistorie

Samfunnsplanlegging og kulturforståelse

Ledelse, innovasjon og marked, Harstad

Økonomi og administrasjon, Alta

Idrett, Narvik, årsstudium

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Alta

Informatikk, helseteknologi

Ingeniør, bygg, VVS

Ingeniør, prosessteknologi, Tromsø

Allmenn litteraturvitenskap

Idrett, Alta, årsstudium

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Alta

Ingeniør, bygg, Narvik

Ernæring

Naturbasert reiseliv og entreprenørskap

Drama og teater

Informatikk, datamaskinsystemer

Energi, klima og miljø

Romfysikk

Lektor, 8.-13. trinn, realfag

Medieproduksjon

Medie- og dokumentasjonsvitenskap

Fysikk

Matematikk og statistikk

Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø

Sosialantropologi

Spansk- og latinamerikanske studier

Ingeniør, prosessteknologi, Alta/Narvik

Religionsvitenskap, årsstudium

Samfunnsøkonomi

Nordisk språk og litteratur

Engelsk, bachelor

Russisk

Statsvitenskap

Sosiologi

Anvendt fysikk og matematikk

Ingeniør, satelitteknologi, Alta/Narvik

MF vitenskapelige høyskole

Kristendom/KRLE

Teologi, bachelor

Lektor, 8.-13. trinn, KRLE/rel. og etikk og samf.

Religion og samfunn: Religionsvitenskap

Ungdom, kultur og trosopplæring

Religion og samfunn: Samfunnsvitenskap

Teologi, profesjonsstudium

Interkulturell kommunikasjon

Samfunnsfag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Husdyrvitenskap

Plantevitenskap

Universitetet i Agder

Ingeniør, data

Ingeniør, byggdesign

Ingeniør, mekatronikk

Ingeniør, fornybar energi

Historie, årsstudium

Matematikk, årsstudium



Nordisk språk og litteratur, årsstudium

Oversetting og interkulturell komm., engelsk

Filosofi

Anvendt filosofi



Historie, bachelor

Religion, etikk og samfunn, bachelor

Religion, etikk og samfunn, årsstudium



Musikk

Tysk

Samtidsteater

Kunstig intelligens

Ingeniør, elektronikk

Matematikk, bachelor

Ernæring

Engelsk, bachelor



Nordisk språk og litteratur, bachelor

Spansk

Høgskulen på Vestlandet

Ingeniør, brannsikkerhet

Ingeniør, bygg, Bergen

Ingeniør, automatisering, Førde

Ingeniør, elkraft, Bergen

Ingeniør, kjemi

Ingeniør, marinteknikk

Ingeniør, maskin, Bergen

Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen

Ingeniør, HMS

Ingeniør, produksjonsteknikk

Ingeniør, maskin, Haugesund

Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi

Ingeniør, elektronikk

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag, Stord

Ingeniør, havteknologi

Ingeniør, automatisering med robotikk, Haugesund

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag, Stord

Barnehagelærer, Stord

Historie, årsstudium

Engelsk, Sogndal

Faglærer i musikk, Stord

Samfunnsfag, Sogndal

Natur- og opplevelsesbasert reiseliv

Reiselivsledelse

Drama og anvendt teater

Barnehagelærer, Sogndal

Geologi og geofare

Historie, bachelor

Kunst og håndverk

Historie, bachelor, nettbasert

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, Stord

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, Sogndal

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag, Sogndal

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk, Stord

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, Stord

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, Sogndal

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, naturfag

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk, Stord

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag, Bergen

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk, Bergen

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk, Bergen

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk, Sogndal

Engelsk, Stord

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk, Sogndal

Idrett, Stord

Faglærer i musikk, Bergen

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk

Samfunnsfag, Stord

Ingeniør, bygg, Førde

Musikk

Ingeniør, energiteknologi

Informasjonsteknologi, Førde

Nord universitet

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bodø

Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon

Yrkesfaglærer, elektrofag

Yrkesfaglærer, restaurant- og matfag

Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk

Yrkesfaglærer, service og samferdsel

Film og TV produksjon

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bodø

Barnehagelærer, Levanger

Engelsk, Bodø, årsstudium

Historie, årsstudium

Økonomi, markedsføring og ledelse, Stjørdal

Personalledelse og kompetanseutvikling, Vesterålen

Sosiologi, Bodø

Sosiologi, Levanger

Husdyrfag, velferd og produksjon

Biologi

Geografi

Økonomi og ledelse, Mo i Rana, årsstudium

Journalistikk

Engelsk, Bodø, bachelor

Nordområde- og nordiske studier

Idrettsvitenskap

Idrett

Historie, bachelor

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger, nettbasert

Yrkesfaglærer, naturbruk

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Mo i Rana, nettbasert

Friluftsliv, Levanger

Lektor, 8.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag

Engelsk, Levanger, årsstudium

Økonomi og ledelse, Steinkjer, årsstudium

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Levanger

Samfunnsfag

Spill- og opplevelsesteknologi

Musikk

Personalledelse og kompetanseutvikling, Mo i Rana

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Mo i Rana

Internasjonale relasjoner, årsstudium

Internasjonale relasjoner, bachelor

Lektor, 8.-13. trinn, samfunnsfag

Sosiologi og samfunnsanalyse

Høgskolen i Innlandet

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Offentlig styring, ledelse og økonomi

Idrett, Elverum

Animasjon og digital kunst

Jakt, fiske og naturveiledning

Bedriftsøkonomi, Rena

Organisasjon og ledelse, Rena

Faglærer i musikk

Samfunnsfag

Audiovisuelle medier

Internasjonale studier med historie, årsstudium

Utmarksforvaltning

Skogbruk

Agronomi, bachelor

Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser

Reiselivsledelse

Landbruksteknikk, bachelor

Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor

Idrett - spesialisering i trenerrollen

Økologisk landbruk

Bedriftsøkonomi, Hamar

Bærekraftsøkonomi

Serviceledelse og markedsføring

Music Business - Management

Folkehelsearbeid

Regnskap og økonomirådgivning

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert

Engelsk

Music Business - Production

Sosialpedagogikk

Norsk

Landbruksteknikk, årsstudium

Musikk

Organisasjon og ledelse, Rena, deltid

Kulturprosjektledelse

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn

Reiseliv og turisme

Spillteknologi og simulering

Ledelse og digitalisering

Internasjonale studier med historie, bachelor

Lektor, 8.-13. trinn, språkfag

Høgskolen i Molde

Bedriftsøkonomi

Idrett og adventure

IT

Marin logistikk og økonomi

Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi

Økonomi og administrasjon

Logistikk og Supply Chain Management

Jus

Personal- og organisasjonskunnskap

Sport Management

Petroleumslogistikk og økonomi

Jus og administrasjon

OsloMet

Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi

Ingeniør, bioteknologi og kjemi

Ingeniør, maskin

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn med steinerpedagogikk

Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv

Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk

Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag

Yrkesfaglærer i design- og håndverksfag

Yrkesfaglærer i elektrofag

Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon

Barnehagelærerutdanning

Faglærer i design, kunst og håndverk



Yrkesfaglærer i informasjonstekn. og medieprod., nettbasert

Yrkesfaglærer i frisør-, blomster- og interiørdes.

Ingeniør, energi og miljø

Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, nettbasert

Yrkesfaglærer i elektrofag, nettbasert

Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv, nettbasert

Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, nettbasert

Universitetet i Stavanger

Ingeniør, bygg

Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign

Ingeniør, kjemi og miljø

Ingeniør, maskin

Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi

Religionsstudier

Nordisk

Reiselivsledelse

Religion, kultur og samfunn

Drama

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk

Matematikk og fysikk

Konstruksjoner og materialer

Kybernetikk og robotteknologi

Petroleumsteknologi

Marin- og offshoreteknologi

Lektor, 8.-13. trinn, realfag

Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag

Nordisk språk og litteratur

Byplanlegging

Ingeniør, geo- og energiressurser

Universitetet i Sørøst-Norge

Ingeniør, bygg - konstruksjon og byggdesign

Ingeniør, elektro - elkraftteknikk

Ingeniør, bygg - plan og infrastruktur

Ingeniør, elektronikk - elektronisk systemdesign

Ingeniør, elektro - elektro-automasjon og robotikk

Ingeniør, maskin - produktdesign

Ingeniør, elektronikk - kybernetikk

Ingeniør, maskin - produktutvikling

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Drammen

Ingeniør, elektro - informatikk og automatisering

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Notodden

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Idrett

Historie, Horten, årsstudium

Friluftsliv, kultur og naturveiledning

Engelsk, Bø

Bedriftsøkonomi

Arkitektonisk lysdesign

Faglærer i design, kunst og håndverk

Friluftsliv, kultur- og naturveiledning

Natur- og miljøforvaltning

Kulturledelse

Siviløkonom

Visuelle kunstfag og design

Folkemusikk, bachelor

Folkekunst, bachelor

Økonomi og ledelse, Bø

Leire - kunst og design 1

Ingeniør, data - cyber physical systems

Idrettsvitenskap

Historie, Horten, bachelor

Internasjonal markedsføring og reiseliv

Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Porsgrunn

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Notodden

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Porsgrunn

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Horten

Tekstil - kunst og design 1

Natur og miljø

Norsk, Bø

Folkekunst, årsstudium

Kunst og håndverk

Folkemusikk, årsstudium

Kunst og design

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Horten

Kroppsøving og idrettsfag

Musikk

Lektor, historie, 8.-13. trinn

Ingeniør, kjemi - ren energi- og prosessteknologi

Lektor, norsk, 8.-13. trinn

Blues

Ingeniør, maskin - konstruksjonsteknikk

Ingeniør, elektronikk - mikro- og nanoteknologi

Språk og litteratur, Horten

Innovasjon og entreprenørskap

Språk og litteratur, Bø

Høgskolen i Volda

Historie, årsstudium

Religion, livssyn og etikk

Norsk (nordisk)

Norsk (nordisk), deltid

Samfunnsvitenskap

Musikk, bachelor

Teater og drama, bachelor

Friluftsliv og naturguide

Planlegging og administrasjon

Design, kunst og håndverk, bachelor

Historie, bachelor, nettbasert

Idrett og kroppsøving, bachelor

Historie, bachelor

Grunnskolelærer 1.-7. årstrinn

Teater og drama, årsstudium

Engelsk

Musikk, årsstudium

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn

Idrett og kroppsøving, årsstudium

Design, kunst og håndverk, årsstudium

Språk og litteratur

Høgskolen i Østfold

Ingeniør, bygg

Ingeniør, elektro

Ingeniør, maskin

Engelsk

Statsvitenskap

Informatikk: design og utvikling av IT-systemer

Bedriftsøkonomi

Internasjonal kommunikasjon

Kunst og håndverk

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn

Fransk

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn

Matematikk

Musikk

Samisk høgskole

Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samisk

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samisk

Vid vitenskapelige høgskole

Kristendomskunnskap/RLE

Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.

Samfunnsfag, bachelor

Teologi, bachelor

Teologi, profesjonsstudium

NLA Høgskolen

Kommunikasjon, livssyn, kristen apologetikk

Barnehagelærer

Praktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudium

Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen

Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Oslo

Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, årsstudium

Journalistikk, bachelor

Teologi

Praktisk teologi og ledelse, Oslo, bachelor

Grunnskolelærer, trinn 1-7., Bergen

Grunnskolelærer, trinn 1-7., Oslo

Musikk

Naturfag (5.-10. trinn)

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Oslo

Utøvende musikk, korledelse

Praktisk teologi og ledelse, Oslo, årsstudium

Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen

Kunst og håndverk

Praktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor

Journalistikk, årsstudium

Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, årsstudium

Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika

Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelor

Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelor

Interkulturell forståelse

Ansgar Teologiske Høgskole:

Kristendom religion, livssyn og etikk

Interkulturell forståelse

Teologi

Praktisk teologi, deltid

Musikk

Musikk og helse

Praktisk teologi

Fjellhaug Internasjonale Høgskole