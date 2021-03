I sommer måtte de stenge. Nå åpner de på nytt i Midtbyen

I slutten av juni i fjor ble det klart at Jacobsen og Svart stengte dørene i sine to lokaler i Ferjemannsveien og på Brattøra.

– Dette er veldig trist. Vi har jo hatt fantastiske ansatte og kunder, og det har vært en helt sinnssyk tur. Det gjør det hele vemodig også. Men når vi ikke har flere ressurser tilgjengelig og ikke kan gi ansatte den lønna de fortjener, så var det ingen annen utvei, sa styreleder Tony Jacobsen til Adresseavisen da konkursen var et faktum.

Kaffebaren i Adressabygget åpnet han i september 2015, mens lokalene på Brattøra ble åpnet fire år senere.

Trist å stenge

Til Trd.by forklarer Jacobsen at han var sykmeldt en lengre periode i fjor vår. Da han kom tilbake på jobb, var den samlede gjelden blitt på to millioner kroner.

– Vi investerte tungt på Brattøra, og hadde fremdeles oppstartskostnader fra Adressabygget. Alt ble dyrere enn estimert. Vi hadde imidlertid en redningsplan, men da korona kom ble det veldig vanskelig å drive videre, sier Jacobsen.

– Hvordan føltes det å måtte stenge?

– Først og fremst utrolig trist. Vi hadde opparbeida oss ei god kundegruppe og hadde et kult konsept. I tillegg hadde vi mange fine ansatte som vi ble glade i. Det var en veldig forvirrende og tøff periode, forklarer Jacobsen.

Åpner på nytt

Etter at kaffebarene ble stengt, har Jacobsen sett seg rundt etter nye prosjekter. I sommer bestemte han og Hans-Erik Kleive seg for at de ville gjøre noe sammen. Mens Jacobsen har erfaring fra bransjen siden 2007, har Kleive erfaring siden 2004 og har drevet en rekke kaffebarer i Skottland, i tillegg til kaffeleveringstjenester for konferansemarkedet.

– Jeg hadde merkevaren, og Hans-Erik hadde utstyret. Etter å ha kasta ideer fram og tilbake fant vi ut at vi åpner Jacobsen og Svart på nytt.

Kaffebrenneri har de allerede kommet i gang med i Fjordgata 20, og fått flere bestillinger fra butikker og kafeer. Kaffebaren åpner de i samarbeid med Trondheim Arkitektforening i Arkitektenes Hus i Brattørgata etter påske.

– Akkurat nå venter vi bare på en siste godkjenning fra kommunen før vi er klare til å sette i gang, sier Jacobsen.

- Investerer nesten alt vi har

Den nye kaffebaren har et areal på 114 kvadratmeter. Jacobsen og Kleive er partnere når det nye driftsselskapet nå er etablert.

– Hvordan er det å investere i Jakobsen og Svart på nytt?

– Vi har nesten investert alt vi har, så vi føler oss litt modige. Samtidig lever vi bare en gang, sier Jacobsen og ler.

Kleive forklarer at konseptet skal ligne det gamle, men med noen nye tvister.

– Vi har oppgradert det visuelle uttrykket. I tillegg skal vi ha mer fokus på mat, sier han, og legger til at det skal ansettes kokk og flere medarbeidere når de kommer i gang.

De peker begge på at det er en tøff bransje de nå satser i – kanskje spesielt med tanke på korona.

– Det er fra før av mange utfordringer i bransjen. Det meste av kaffen dyrkes rundt ekvator, og sliter med klimautfordringer. Vi kommer alltid til å være en liten aktør, men ønsker å ha direktedialog med produsentsiden, sier Kleive.

- En dag om gangen

Både Jacobsen og Kleive peker på at det er mange kaffebarer i Trondheim fra før av, men tror det er plass til enda en nisjebedrift.

– Vi hare et mål om å ha kjærlighet til både kaffen og menneskene, sier Jacobsen.

– Hvilke forventninger har dere til drifta?

– Vi tar en dag om gangen. Akkurat nå er vi midt i en pandemi, og skal drive i en av de tøffeste bransjene per dags dato med tanke på smitte og stenging. Vi har imidlertid hatt tid til å tenke ut en rekke scenarioer, så vi er forberedt på det meste, sier Jacobsen og ler.

Kleive flyttet tilbake til Trondheim i høst etter flere år i utlandet.

– Jeg har jo bodd borte fra byen i mange år og har ikke et like stort nettverk her som det Tony har. Heldigvis er han omgitt av trivelige mennesker som støtter oss. Vi skal klare å få i gang noe bra, sier Kleive.