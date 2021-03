Feiringen ble avlyst, men Trondheims-russ har fortsatt ikke fått tilbake pengene sine

- Når mange ungdommer sitter og venter på å få tilbake så mye penger, gjerne når de skal flytte for å studere etter sommeren, er det mye for en 18-åring.

Det sier en av fjorårets russ i Trondheim over telefon til Trd.by. Hun ønsker ikke å stå fram med navn, så for enkelhets skyld kaller vi henne for «Sara». Russearrangør Fastlane AS ved Geir Arne Torgersen er gjort kjent med hvem hun er, for å kunne svare i denne konkrete saken.

Den offisielle russefeiringen i 2020 ble som kjent avlyst, og arrangøren krevde at russen måtte be om refusjon av billettkostnadene. Summene har variert fra 1450 til 2500 kroner, avhengig av kjøpstidspunkt og rabatter.

Refusjonsprosessen ble satt i gang i juni 2020, men flere fra russekullet som Trd.by har vært i kontakt med hevder mange enda ikke har fått tilbake alle pengene sine.

Når Trd.by i starten av mars 2021 tar kontakt med Geir Arne Torgersen i Fastlane, hevder han på sin side at samtlige som har hatt krav på refusjon, har fått nettopp det.

- Ikke råd til å betale tilbake hele summen på én gang

Torgersen i Fastlane, som skulle arrangere russetida for første gang for fjorårets russ i Trøndelag, bekreftet i midten av juni 2020 at den offisielle feiringen ikke ble noe av. Da hadde arrangørene og russen i det lengste håpet på gjennomføring, om så i en utsatt og minimert utgave.

Samtidig opplyste Torgersen at nærmere 1000 russ hadde kjøpt billetter til russearrangementene før koronaen inntraff:

- Nå har vi starta opp refusjon for billettene. Vi vil refundere 100 prosent, men er nødt til å dele det opp i to. Vi begynner å sende ut refusjonsskjema, og betaler tilbake halvparten først. Akkurat nå har vi ikke råd til å betale tilbake hele summen på én gang, sa han til Trd.by den gang.

Flere av byens russepresidenter fra i fjor som Trd.by har kontaktet, hevder at de vet om medruss som ikke har fått tilbake alle pengene sine ennå. Hvorvidt dette stemmer, svarer Torgersen på nederst i saken. Selv fikk presidentene arrangementene sponset, og hadde derfor ingen utgifter som skulle refunderes. Trd.by har vært i kontakt med to av dem som hevder å ikke ha fått tilbake alle pengene sine.

Meldinger lest, men ikke besvart

Sara, som i begynnelsen av mars i år fortsatt ikke har fått tilbake pengene sine, forklarer til Trd.by at russen fikk beskjed om å oppgi ordrenummer for å få tilbake første delsum. Hun hadde av en eller annen grunn ikke mottatt noen bekreftelsesmail på kjøpet i utgangspunktet, og 25. juni 2020 tok hun kontakt med Fastlane T-Russ på Messenger for å få hjelp.

Der ble hun betrygget med at det ikke var noe problem:

Ifølge meldingsloggen var det derimot fortsatt ikke kommer inn noen penger på konto 5. august:

Fastlane T-Russ ser meldingene sendt 5. og 13. august, men svarer ikke. Meldingene sendt i september eller oktober er verken sett eller besvart.

- Geir Arne Torgersen, hvem har ansvaret for denne kontoen?

- Det er vel på sett og vis meg. Vi hadde ikke økonomi til å holde de som skulle ha ansvaret, i arbeid. Av personlige årsaker har det vært en utfordrende tid. Men vi har fulgt opp folk bra.

- En kunde har sendt gjentatte meldinger som blir sett, men ikke besvart. Hva synes du om det fra et kundebehandlings-perspektiv?

- Det er dårlig, ikke noe å diskutere på det. Det er tynt. Jeg er usikker på hva grunnen kan være, men jeg har ikke noen unnskyldning på den. Alle skal ha tilbake rubbel og bit.

Ventet på kompensasjon fra kulturrådet

I kampen om å få tilbake pengene sine, hadde Sara fått med seg bestefaren sin på laget. Begge forsøker å både sende mail og å ringe Fastlane for å snakke om refusjonen. Etter det Sara beskriver som en «skarp mail» fra bestefaren sin, fikk hun omsider svar fra Torgersen.

I mail-utvekslingen mellom Torgersen og Sara, som Trd.by har fått videresendt, skriver Torgersen 25. november 2020 at «hele beløpet på 1850,- vil bli utbetalt så fort vi får kompensasjon fra kulturrådet, dette skulle ta maks 14 dager fra mandag».

Ifølge vedtakslista til kulturrådets kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren, fremgår det at Fastlane AS fikk innvilget 2 365 000 kroner fem dager i forveien, 20. november 2020.

Når Sara snakker med Trd.by i mars 2021, har hun enda ikke sett noe til de 1850 kronene hun er lovet. Billetten hun hadde kjøpt opprinnelig, hadde hun for ordens skyld betalt 1870 kroner for.

Vipps fra privatnummer

Geir Arne Torgersen hevder til Trd.by fredag 12. mars i år at alle de som har hatt krav på refusjon, har fått dette. Når han får høre om Sara sitt tilfelle, understreker han at dette må være en glipp. Trd.by ber om dokumentasjon på at dette stemmer.

Tirsdag påfølgende uke opplyser Torgersen at de nå har refundert pengene til Sara. Først på fredag kommer det en melding på Vipps-kontoen hennes om at 1800 kroner er overført fra T-Russ 20. Det er ifølge Sara 70 kroner for lite - billetten hun kjøpte kostet 1870 kroner.

I tillegg er pengene sendt fra Geir Arne Torgersen sitt private nummer.

- Geir Arne Torgersen, kunden mener du i første omgang vippser henne 70 kroner for lite. Har dere ikke kontroll på hva billettene ble kjøpt for?

- Billetten kostet i utgangspunktet 1800 kroner, og de 70 kronene er billettavgift som går til billettsystemet - ikke oss. Dette er ikke noe vi refunderer. I dette tilfellet ønsket jeg å få saken ut av verden, hun hadde ventet så lenge på pengene sine, og jeg synes derfor det var greit å være litt raus.

- Er det vanlig praksis å refundere fra deg som privatperson?

- Nei, i utgangspunktet ikke. Det var den enkleste måten å gjøre det på nå, jeg får igjen de pengene fra Fastlane. Det handlet mest om at jeg ville få det gjort fort. Det er jeg som har gjort en blemme, og det er derfor naturlig at jeg tar dette på min kappe.

Reservasjon og kjøp det samme?

Trd.by får tilsendt en oversikt over alle de solgte billettene for russefeiringen i 2020, som etterspurt dokumentasjon på de refunderte billettene. En opptelling samt forklaring fra Torgersen viser at det er snakk om rundt 550 billetter totalt.

Torgersen har gjentatte ganger sagt at det ble solgt rundt 1000 billetter. Hvor har de omtrent 500 resterende billettene blitt av nå?

- Snakket du usant da du sa at dere hadde solgt rundt 1000 billetter, eller snakker du usant nå når du forteller at vi har fått en total oversikt over alle billettene?

- Nei, dette kan jeg forklare ganske enkelt. Vi hadde litt i overkant av 500 billetter som var reservert. Det var veldig mange som ikke hadde muligheten til å kjøpe billetter så lenge i forveien. Her var det reserverte billetter, og det er jo på sett og vis et salg. Det var folk som sa de skulle kjøpe billetten, men vi har ikke råd akkurat nå.

- Så hos dere regnes en reservert billett som en solgt billett?

- Ja. Det er vi nødt til å gjøre, fordi vi har et maksantall det er tillatt å ha inn på arrangementene våre vi må forholde oss til. Vi må være sikker på at vi har plass til alle som har kjøpt, når vi booker lokaler for arrangementene.

- Men det ligger vel ingen automatikk i at en reservasjon blir til et kjøp?

- Vi driver ikke å lyver opp antallet, det har vi ikke noe behov for - vi har ikke noen konkurranse sånn sett. Vi prøver å gi alle en mulighet til å delta her, det er jo en bra sum de må ut med.

Torgersen opplyser at kjøpesummene til billettene som det ikke er blitt gjort refusjonskrav for, går til et prosjekt de kaller «Russetid for alle». Her kan russ som av økonomiske utfordringer faller utenfor russetiden, søke. Går søknaden gjennom, dekker Fastlane utgifter til både russeklær og arrangementer under russetiden.

Nok en russ melder seg

Med pengene vippset tilbake til Sara, mener Torgersen at saken er avsluttet fra deres side - i en sms til Trd.by skriver han at «alle som har gjort krav på refundering har fått det».

Samtidig kommer Trd.by i kontakt med nok en russ fra 2020-kullet. Hun, som vi kaller «Marte», har fortsatt ikke fått tilbake den siste halvdelen av kjøpesummen for sin billett.

Tilbake til 25. juni 2020 går det en e-post fra Geir Arne Torgersen til alle billettkjøperne til T-Russ 2020. Her informeres det om refusjonsordningen som innføres, at det i første omgang er halvparten av kjøpesummen som blir refundert, men at de skal få tilbake 100 prosent til slutt. Uansett.

Vedlagt ligger skjema for refundering, med svarfrist innen 5. juli - altså ti dager. Under en time etter at Marte mottar mailen fra Torgersen, har hun sendt inn utfylt refusjonsskjema og kopi av billetten sin.

I slutten av mars 2021 har den siste delsummen enda ikke funnet veien tilbake til kontoen Marte.

- Du sier at alle som har krav på det, har fått igjen pengene sine. Hva har skjedd her, Geir Arne Torgersen?

- Refunderinga er gjort manuelt, så da må det være en feil som har skjedd, svarer Torgersen over telefon. Han får det faktiske navnet til Marte, for å kunne sjekke opp den konkrete situasjonen. På sms forklarer han at Marte ikke står oppført på lista over dem som mangler sine resterende 50 prosent - en glipp fra hans side.

Torgersen skriver videre at han vil ordne opp i dette umiddelbart, og at han vil gå gjennom lista for å sjekke at det ikke er snakk om flere lignende tilfeller.

- Føler meg snylta

Marte forteller selv at hun nærmest hadde glemt pengene hun hadde krevd tilbake.

- Jeg tenkte at det sikkert tok litt tid, jeg starter på studielivet og glemmer det nesten litt. Jeg har sjekket både min og foreldrenes mine konto for å være helt sikker, men jeg har ikke fått de siste 50 prosentene.

- Jeg skjønner at det er en vanskelig situasjon. Men nå føler jeg meg snylta.

Det synes Geir Arne Torgersen er synd å høre - og noe han har forståelse for.

- Jeg har forståelse for den følelsen. Dette skal ikke skje, selv om det har skjedd med veldig få. Vi beriker oss ikke på dette, pengene som ikke er krevd refundert brukes for eksempel på tiltak som kommer russen til gode igjen. Så dette er trist for vår del, vi prøver hele tiden å gjøre ting riktig.

- Kan du nå garantere at ingen flere enn disse to konkrete tilfellene, fortsatt mangler å få igjen penger fra dere?

- Nei, det blir jo helt feil av meg å gjøre nå. Jeg trodde at det første tilfellet var et arbeidsuhell, og så kommer du med ei til. Da må jeg gå gjennom alt, det sier seg selv. Vi sitter ikke med noen god samvittighet hvis ikke alle som har hatt krav på pengene sine, ikke har fått dem. Jeg kan ikke garantere, men er ganske trygg på at det ikke kan være snakk om mange.