Lanserer eget klesmerke i Trondheim

Våren 2019 ble det klart at Nidarø Treningssenter måtte flytte ut av Trondheim Spektrum etter å ha hatt lokaler der i 28 år. Einar Gilberg og Nicklas Kleveland måtte derfor se seg rundt etter nye lokaler, og endte til slutt opp på Sluppen i den gamle postterminalen.

– Da vi flyttet, mistet vi halvparten av medlemmene våre. Men Nicklas har hatt skikkelig troa hele tiden. Det tar jo som regel tre år å bygge opp en bedrift, så vi tenkte at vi måtte ta tiden til hjelp, sier Gilberg.

En drøm i flere år

Etter at de flyttet inn i nye lokaler høsten 2019, begynte medlemstallet å øke sakte, men sikkert. Kun noen måneder senere kom imidlertid koronautbruddet. Som alle andre treningssentre, måtte også Nidarø stenge på dagen.

– Det var da vi tenkte at vi måtte finne på noe for å sette oss selv på kartet, sier Gilberg.

I flere år hadde Kleveland hatt en drøm om å lansere et eget klesmerke.

– Jeg har alltid vært interessert i kule treningsklær, og hatt en idé om å lage fine og praktiske klær på egen hånd, sier Kleveland.

De tok derfor kontakt med flere utenlandske bedrifter, som sendte dem vareprøver de hadde på lager fra før av.

– Vi reiv i klærne og vaska dem på 60 grader mange ganger for å teste ut. For oss er kvalitet viktig. Klærne skal tåle å bli brukt, sier Kleveland og ler.

Lanserte nettbutikk

Etter å ha tatt utgangspunkt i vareprøvene fra en bedrift, gjorde de noen modifikasjoner og forbedringer. Første kolleksjon består av t-skjorter, hettegensere, bukser, shorts og tights.

– Vi har tenkt litt som Hellstrøm. Har du en liten meny, er det som regel bra, sier Gilberg og ler.

Logoen har de designet selv, og navnet Nidarø, som de har valgt å kalle klesmerket, var de aldri i tvil om.

– Logoen ble litt til av seg selv. Vi visste at vi ville bruke Nidarø, men tenkte at vi trengte et gjenkjennbart symbol. Derfor har vi brukt spydkasteren, som var logoen til gamle Wing Treningssenter, sier Gilberg, og forklarer at Wing var forgjengeren til Nidarø.

I helga lanserte Nidarø nettbutikk.

– Vi fikk ei bestilling allerede etter ti minutter, så det var morsomt. Vi har ikke satset hus og hjem på markedsføring, og regner ikke med at det skal eksplodere i starten. Men vi håper at kolleksjonen blir tatt godt imot. Det tror vi også – folk liker å ha klær ingen andre har, sier Gilberg.

Fokus på noe annet

Både han og Kleveland forklarer at det ligger ekstremt mye arbeid bak det nyoppstarta klesmerket. De anslår at det villa ha kosta dem rundt 250 000 kroner å gjøre alt dersom de ikke hadde gjort det meste selv.

– Vi har tatt bildene selv, vært modeller og designa nettsiden. Det har vært en del å ta tak i, sier Kleveland og ler.

– Hvordan har det vært å jobbe med dette under en pandemi?

– Det har vært fint å ha fokus på noe annet gjennom dette året. Vi har prøvd å leve som normalt, og hatt dette som et morsomt sideprosjekt, fortsetter Kleveland.

Etter å ha hatt stengt i flere måneder, fikk også Nidarø åpne dørene igjen i begynnelsen av sommeren 2020.

– Kundene våre var veldig trofaste, og juli ble den nye januar i fjor, sier Gilberg, som i dag har rundt 500 medlemmer ved treningssenteret sitt.

– Jeg synes ikke det har vært skummelt å skulle lansere et klesmerke midt oppi alt dette. Vi visste det skulle bli bra. Vi er selvsikre og optimistiske, og jobber også med muligheter for at vi kan selge klærne i utlandet. Vi tar sikte på å få til en engelsk nettbutikk.