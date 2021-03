Stine og Lisa står bak ny «klubb» i Trondheim: – Hit er alle velkommen

Det sier Stine Elise Aune. Sammen med blant andre Geirr Carlsen og Lisa Laugen står hun bak «Trd Nutrition» på Sorgenfri.

– Dette er en såkalt Nutrition Club, hvor vi selger sunne shaker, smoothies, iskaffe og te, sier Carlsen.

Vil bidra til sunnere kosthold

Ifølge han ønsker de å bidra til at de som vil, kan få bedre helse gjennom et sunnere kosthold.

– Mange sliter med både det ene og det andre, og vi har sett hvordan et bedre kosthold kan påvirke kroppen. Vi ønsker å være livsstilsveiledere for andre, sier Carlsen, og legger til:

- Vi er ikke kostholdseksperter, men har selv lagt om kostholdet vårt og sett effekten av det. Vi kommer med tips og råd til andre basert på egne erfaringer.

De er til sammen seks Herbalife-distributører som står bak konseptet. I lokalene i Sorgenfriveien har de alle kontorer som omringer det nye utsalgsstedet. Her jobber de med kostholdsveiledning, samt salg av Herbalife-produkter.

Ifølge Wikipedia er Herbalife et amerikansk «multi-level marketing»-selskap, noe som betyr at de følger en forretningsmodell basert på et nettverk av medlemmer og salg av produkter hvor inntektene fordeles i nettverket. Konsernet hadde i 2010 en omsetning på i overkant av 2,7 milliarder dollar. Gjennom sin eksistens har selskapet blitt utsatt for en rekke beskyldninger for å drive med ulovlig pyramidespill og ulovlig markedsføring. Det har ført til flere søksmål i USA, skriver Wikipedia.

– Herbalife har tidligere vært omstridt. Har dere fått noen reaksjoner på dette?

– Nei, ingen i det hele tatt. De få gangene vi har fått spørsmål om noe, skyldes det normalt uvitenhet og manglende kunnskap. Dessverre er det slik at man får svar på det man søker på på nettet. Vil du finne noe negativt på noen, finner du det. Slik vil det være med ethvert selskap med suksess. Herbalife har hatt enorm suksess, og har hatt en enorm vekst i hele Europa de siste årene. Her selger vi kun sunne, gode matvarer, og kundene betaler for det de kjøper.

– Flere blir sunne

Carlsen forteller videre at de har jobbet med konseptet rundt «Trd Nutrition» siden april i fjor. Selve utsalgsstedet ble åpnet i oktober, men måtte stenge rundt juletider på grunn av korona. Nå er de i full gang på nytt.

– Hit er alle velkommen. Vi har mange innom fra nabobygningene her, i tillegg til anleggsarbeidere, taxi- og bussjåfører fra nærområdet, sier Aune, og legger til:

– Vi legger merke til at stadig flere tar sunne valg. I stedet for å kjøre innom bensinstasjonen for å kjøpe seg boller, kommer mange hit.

Fra lokalene på Sorgenfri tilbyr de også blant annet kostholdsforedrag og infokvelder. I tillegg har de tilgang til treningsstudio som medlemmene kan bruke.

– Tanken er at man kan komme hit kun for å kjøpe seg en smoothie, eller så kan man komme hit for å få veiledning, fortsetter Aune.

Ifølge Carlsen er «Trd Nutrition» første nutrition club i Norge av sitt slag. Nylig åpnet de også klubb nummer to i Tønsberg.

– Med tiden har vi som mål å åpne enda flere, sier han.

For ordens skyld: Trd.by og Trd Nutrition har ingen sammenheng, annet enn likhet i navnet.