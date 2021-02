Maria har alltid drømt å drive sin egen butikk, akkurat som sin far

Forrige gang skrev vi om Stian Engh-Halstvedt, som med sitt eget selskap fikk alle jobber avlyst da pandemien traff - og dermed stod uten inntekt. Likevel ble 2020 det beste året noensinne.

Denne gang er det Maria Skavmo Karlsen fra Trondheim som svarer på våre spørsmål om jobb og karriere!

Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

- Jeg jobber på Sport Outlet i Rørvik, en liten øy i Nærøysund kommune og er butikksjef her.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg har kun fullført studiekompetanse på videregående. Jeg skulle ha ett friår etter VGS, for så å starte på studie. Men jeg trivdes så godt med å jobbe i butikk, så studier ble satt på vent.

Hvordan fikk du jobben du har i dag?

- Jeg startet som ekstrahjelp hos Sport Outlet Tiller i Trondheim i 2016, og opparbeidet meg ganske raskt til heltidsstilling. Så i slutten av februar i 2020 fikk jeg tilbud fra kjeden om å flytte til Rørvik for å åpne egen butikk.

- Norge stengte ned nesten tvert du starta i ny jobb. Hvordan var det?

- Ja, jeg flyttet til Rørvik kun to uker etter jeg fikk tilbudet om jobben og skulle begynne å bygge opp butikken sånn at det var klart til åpning 23. mars. Men forstod raskt at det måtte bli satt på vent da Norge stengte ned.

- Jeg ble permittert og plutselig var jeg helt alene i en ukjent by hvor jeg ikke kjente noen. Dagene gikk i å vente på å få tillatelse til å dra hjem til Trondheim, så jeg fikk god tid på å fordøye tankene om hva jeg hadde sagt ja til, noe som føltes både skummelt og spennende.

Hvordan har korona påvirket din arbeidshverdag ellers?

- Korona har nok påvirket min arbeidshverdag betraktelig mindre i forhold til resten av Norge, da vi har vært heldige med smittetall på så og si null. Men folk holder seg nok mer hjemme enn hva de ellers hadde gjort.

Hvordan valgte du denne bransjen?

- Jeg har en svært aktiv familie, så trening og tur er og har alltid vært en stor del av hverdagen, det var da veldig naturlig for meg å søke jobb i sportsbutikk.

- Jeg har nok og fått interessen gjennom oppveksten siden pappa drev Sport 1 på Heimdal da jeg ble født. Så jeg har alltid hatt en drøm om å ha en egen butikk slik som han.

Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

- Min første jobb var vaskehjelp på en frisørsalong, da var jeg vel rundt 13 år.

Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

- Jeg hadde glemt å bestille fiskeutstyr i sommer, da det var norgesferie. Rørvik er jo en kystby og en mellomstasjon for mange som reiser med båt. Det sier seg kanskje selv hvor frustrert jeg var da.

Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

- Det som er motiverende er en varierende hverdag som driver av egen butikk i en voksende kjede. Hverdagen byr på ulike utfordringer, og jeg får kjenne på det å være selvstendig og ta på meg spennende ansvarsområder.

Hva er det morsomste du har opplevd i jobbsammenheng?

- Da jeg fikk tilbudet om å åpne egen butikk. Det å føle at man blir sett og det du gjør er bra, er en veldig god følelse.

Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelen?

- Den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet er at vi har kortere erfaring, som da medfører en brattere læringskurve.

- Fordelen er vel nye synsvinkler, og at vi unge har mer tid å legge i arbeidet vi gjør.

Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

- Være ydmyk, lærevillig og engasjert i det man gjør. Og ikke minst ha tro på seg selv, ta til seg konstruktiv kritikk og lær av sine feil. Ikke vær redd for å spørre om hjelp!

Hvor ser du deg selv om ti år?

- Som alle sier, ha hus, hund, mann og barn :) Og så klart nådd nye mål og høyder i min karriere!