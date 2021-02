Lånekassen øker fastrenta

De nye fastrentesatsene blir 1,56 prosent for lån med tre års bindingstid, 1,77 prosent for lån med fem års bindingstid og 2,07 prosent for lån med ti års bindingstid.

Det er en økning på henholdsvis 0,08, 0,13 og 0,13 prosentpoeng.

– Fastrentene som gjaldt fra 1. januar, var de laveste i Lånekassens historie. Selv om rentesatsene går noe opp fra 1. mars, er de fortsatt lave, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

Den flytende renta økes til 1,40 prosent i mars og april. Den var på rekordlave 1,39 prosent i januar og februar.