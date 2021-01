Da Ane (28) fra Trondheim mistet jobben, startet hun sin egen arbeidsplass

– Jeg var i villrede om jeg skulle flytte hjem til Trondheim eller bli værende. Men siden jeg hadde leilighet i København, bestemte jeg meg for å søke jobber her. I mellomtiden prøvde jeg å lage egne ting, forklarer 28-åringen.

Etter å ha tatt en bachelorgrad i motedesign, flyttet Ane til Danmarks hovedstad. Her har hun bodd de tre siste årene. Fram til i sommer hadde hun en arbeidsplass å gå til, men som så mange andre mistet også hun jobben som følge av korona.

Bruker hele stoffet

Slik ble klesmerket Salberg Solberg til i høst. I begynnelsen brukte Ane materialer hun fant på loftet hjemme, og stoff som foreldrene hadde liggende, og som ikke ble brukt.

– Basen i det hele er å bruke gamle materialer, som enten har blitt glemt eller kommer til å gå til spille. Det er masse følelser rundt gamle stoffer, og da er det fint å kunne bruke dem på nytt. Jeg synes det er koselig at alt får et nytt liv, sier Ane.

Hun er også opptatt av at ingenting skal kastes, og bruker restmaterialer til jakker og vester.

– Det kastes så utrolig mye stoffer, og mange tror at restene ikke kan brukes til noe fornuftig. Men det kan de, og for meg er det viktig å bruke hele stoffet, selv om det kun er biter igjen. I tillegg er jeg opptatt av at materialene skal være rene. Blandingsmaterialer går ofte i stykker, mens rene varer mye lengre.

Lansert egen webshop

I høst begynte Ane å selge klærne sine over Instagram.

– Tilbakemeldingene var veldig gode, så da tenkte jeg at jeg måtte prøve å lage en egen kolleksjon og et eget firma.

Hun er overrasket over at det har funket så bra å selge over Instagram, men tror det også er mange som ikke tør å ta kontakt. Etter å ha etablert klesmerket i høst, lanserte hun egen nettside og webshop mandag denne uka.

– Det var en ekstremt stor opptur. Jeg har fått masse støtte og kjærlighet, og det var morsomt å se at folk var så gira. I tillegg ble det noen salg.

– På ettermiddagen sa jeg til ei venninne at jeg følte meg som korka i champagnen. Det var så mye trykk, også eksploderte det helt. På slutten av dagen følte jeg meg som et barn på 17. mai. Jeg var så sliten og sovna klokka seks, fortsetter Ane og ler.

I tillegg til å selge egendesignede jakker og vester, selger Ane også blant annet skjorter og skjørt på webshopen. Klærne lager Ane etter ordre.

– For å gjøre det mest mulig bærekraftig har jeg valgt å ikke ha et lager. Akkurat nå fungerer det veldig bra å lage alle bestillingene som kommer inn.

– Ikke det tryggeste

Ane forteller at hun tidlig bestemte seg for å studere motedesign. Hun har alltid vært glad i å tegne, og synes klær er en interessant måte å uttrykke seg på.

– Det er ikke det tryggeste valget jeg har tatt. Det har jeg spesielt fått merke nå under korona. Å starte for meg selv har imidlertid alltid vær målet. Sånn sett tvang korona meg til å ta et steg i riktig retning, sier Ane og ler.

- Hvordan ser du for deg at Salberg Solberg er i framtiden?

– Forhåpentligvis lever jeg av dette i løpet av 2021. Det er drømmen og målet. Alt jeg tjener akkurat nå, går til bedriften og kjøp av materialer. Etter hvert håper jeg at jeg også kan ha et studio. Nå sitter jeg i stua, og det blir man jo gal av i lengden, sier Ane og ler.

Drømmen er også å ha noen sammen med seg en dag.

– Det er alltid fint å ha noen å snakke og sparre med. I tillegg er det et mål å ansette noen som kan ta seg av nettsiden og bestillinger. Det er ikke det morsomste jeg vet.