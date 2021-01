Vennegjeng fra Trondheim åpner ny butikk i Midtbyen

– Vi har lenge snakket om at det er få bruktbutikker i Trondheim, og at tilbudet er for lite. Vi har alle vært gira på å åpne noe eget, sier Pia Aune (20).

I oktober i fjor ble det klart at Sophia Johansson og Ivar Djurhus skulle flytte vintagebutikken Prisløs til Oslo.

– Da vi hørte at de skulle legge ned, så vi på hverandre og tenkte at dette var sjansen vår, fortsetter Pia.

– Ikke i Trondheim fra før av

Sammen med Sander Øren (20), Mohamed Diane (20), Eirik Lång (20) og Jostein Nergaard (22) åpner hun opp bruktbutikken «Ontherack» i Fjordgata onsdag denne uka. Vennegjengen fra Myra på Byåsen har stor tro på at det er plass til dem i Midtbyen.

De peker på at det fra før av kun selges bruktklær på Livid, Fretex og nyåpnede Arven.

– Vi skal ikke bare selge vintageklær, men også bruktklær som kun er to år gamle. Vi har samlet klær som vi selv syns er kule. Dette er derfor en «thriftbutikk», hvor vi selger alt mulig, forklarer Jostein.

De ønsker også at «Ontherack» skal være en plass for unge gründere og kultur.

– Dette skal være en hangout-spot, og en plass hvor du kan finne skatter. Vi ønsker også å vise fram ulike utstillinger. Jeg studerer ved Fotofagskolen, og kjenner mange flinke folk som har lyst til å vise fram bildene sine. En slik plass ønsker vi at dette skal være, sier Sander.

– Dette skal rett og slett være en butikk som ikke finnes i Trondheim fra før av, legger Pia til.

Navnet «Ontherack» stammer fra et basketball-spill de pleier å spille på Myra, forklarer de.

Henta gratis fra Finn

Vennegjengen, som alle jobber eller studerer ved siden av, tok over lokalene i Fjordgata i midten av desember. Lokalene har tidligere huset bruktbutikken Tante Isabel, og nå nylig suvenirbutikken Fairytale of Norway.

Den siste måneden har de brukt på å pusse opp lokalene.

– Vi har prøvd å gjøre det billigst mulig. Vi har henta mye gratis fra Finn, og da Indiska la ned butikken sin, fikk vi stativer og kleshengere. Det koster mye penger, så der har vi spart en del kroner, forklarer Jostein.

– Vi har heller brukt pengene våre på klær, legger Pia til.

Investeringen har de gjort fra egne sparekontoer, og markedsføringshjelp har de fått fra venner.

– Vi har fått massevis av følgere på Instagram allerede, og det viktigste er at det er folk i målgruppa som følger oss, sier Pia, som forklarer at de vil nå dem mellom 13 og 30 år først og fremst.

– Hvilke forventninger har dere til drifta?

– Vi er veldig positive. Vi vet at det er et marked for en slik butikk, og alle tilbakemeldingene har vært gode så langt. Folk er ivrige og viser mye interesse rundt når vi åpner opp butikken, sier Mohamed.

– Hvordan er det å åpne butikk akkurat nå – under korona?

– Det er skummelt. Vi er spente på å se hvordan dette utvikler seg og eventuelt hvor lenge vi får holde åpent, sier Jostein.

– Samtidig prøver vi å se det positive i det hele. Hadde det ikke vært for korona, hadde vi kanskje ikke åpnet butikk. Den er jo også et resultat av at vi ikke har hatt noe å gjøre det siste året, legger Sander til.