Hvorfor føler jeg meg ikke som meg selv?

Året er 2015. Anja er 17 år og har bestemt seg for å fortelle venner og familie hvem hun egentlig er.

- Jeg fant det ut da jeg gikk på ungdomsskolen, men har vel egentlig visst det hele livet. Det var bare vanskelig å sette ord på det før jeg møtte andre som hadde vært gjennom det samme.

Flere ganger i uken går hun på fritidsklubb etter skoletid. De som jobber der, setter henne i kontakt med andre som har opplevd noe lignende.

- Møtet var ganske fint. Det er jo noen år siden nå, men vi har fremdeles god kontakt.

I møte med dem blir hun mer sikker på hvem hun er. Hun er transperson, og heter ikke lenger Anja, men Alexander.

Psykologspesialist Svein Øverland definerer et vendepunkt som noe som endrer livet vesentlig, enten gjennom et bevisst valg eller gjennom en krise. Vi har møtt fire unge som alle har opplevd et vendepunkt som forandret alt. Alexander Haugbjørg (23) er en av dem.

Årene etter at Alexander står fram som trans, til han får starte behandlingen, er lange. Han deltar flere år på Kjønnsmangfoldsleiren i regi av Skeiv Ungdom, og bruker tiden sin på å finne ut av veien videre.

- Jeg var veldig sikker på at jeg ville skifte kjønn, så det var ikke vanskelig å bestemme seg. Men på vei til sykehuset måtte jeg gå noen runder med seg selv. Ville jeg egentlig dette?

To år etter at Alexander forteller venner og familie at han er trans, starter han på folkehøgskole i Drammen. Samtidig begynner han på testosteron.

- Det var som å komme til en ny verden. Det ble en ny start, hvor ingen visste hvem jeg var.

De neste seks månedene går kroppen hans gjennom noen forandringer. Stemmen blir mørkere og kroppen mer hårete.

- Jeg husker at jeg var veldig utålmodig og syntes at det gikk sakte. Men da jeg så forandringene ble jeg en helt annen person. Jeg turte å gi mer av meg selv.

Selv om Alexander føler seg bedre etter hormonbehandlingen, er det fremdeles én ting som gjør at han ikke kan være seg selv.

Puppene avslører fremdeles at han en gang har vært Anja.

- Det er rart at noe slikt skal stoppe deg fra å gå ut døra, men det gjorde det.

- Jeg er glad i å bade, men det gjorde jeg ikke på mange år. Nå gjør jeg det.

- Å fjerne puppene er den beste avgjørelsen jeg har tatt.

Den første gangen Alexander går på folkehøgskole, studerer han foto. Nå er han 23 år og har begynt på folkehøgskole igjen.

Denne gangen falt valget på trening. Drømmen er å jobbe med barn og ungdom i tiden framover.

- Jeg valgte å være åpen om hvem jeg er med en gang jeg startet på folkehøgskole i høst. Det er en så stor del av livet mitt. Jeg hadde ingen å spørre eller å se opp til, men ønsker å være den personen for andre.

- Hva er den største forskjellen ved å være gutt og jente?

- Jeg hater å si det, men jeg tror nok at jeg blir mer respektert nå. Folk vil høre mer på meg som gutt. Akkurat der ser jeg store forskjeller.

I dag beskriver Alexander det å få starte på testosteron som det største vendepunktet i livet hans. Etter tre år i samtaler med leger, ble det dagen han fikk begynne og være seg selv.

- Noen blir overrasket når jeg sier at jeg en gang har vært jente, men alle er interessert i å høre og lære om det.

Det har heldigvis vært lite negativt. Sett bort ifra noen stygge kommentarer gjennom Snapchat-kontoen Hverdagsskeiv.

- Nå har jeg det veldig bra med med meg selv.

- Og kjærligheten…?

- He-he. Det er ikke noe jeg har hatt så mye tid til å tenke over. Det har ikke vært en prioritet, tror jeg. Jeg har fokusert mest på meg selv.

[/sticky]





Takk for lån av private bilder.