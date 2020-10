Nå åpner den nye restauranten på Solsiden

– Vi bestemte oss for å gjøre investeringen i mai. Siden da har vi utviklet konseptet, og den siste uka har det vært mye prosjektering og byggekaos. Vi skulle egentlig åpne restauranten på mandag, men på grunn av forsinkelser i leveringen av møbelgrupper må vi vente til torsdag eller fredag, sier daglig leder Heidi Gjerdrum.

- Jovialt og ujålete

Fredag er det mye som skjer i lokalene på Solsiden. De gamle Nordøst-lokalene skal bli til Héctor – Food & Fiesta. Hovedinngangen er flyttet til veggen som vender mot Una Pizzeria og det er bygget ny balkong med sitteplasser. Gjerdrum forteller at et tosifret millionbeløp er investert.

– Vi vil at dette skal være nedpå, jovialt og ujålete. Selv om vi har investert masse penger, tror jeg gjestene vil få følelsen av at vi har vært her lenge. Det blir mye vintage, gamle fliser, kunst, farger og pinjatas.

Héctor – Food & Fiesta er en meksikanskinspirert restaurant med inspirasjon fra California.

– Jeg har vært mye i Los Angeles, og har savnet en plass med den type vibe. Det blir mye taco, som er selve stammen, men også freshe hovedretter.

Restauranten blir ifølge Gjerdrum nesten 100 kvadratmeter større enn Nordøst. Innerst i lokalene bygges det nå en egen cocktailbar med 70 sitteplasser uten koronarestriksjoner.

– Målgruppa til Héctor er kanskje de fra 20 til 55 år. I tillegg har vi barnemeny og DJ i helgene. Vi vil favne om mange, forklarer Graffi-gründeren, som er medeier i Héctor sammen med Salmar-arving Gustav Witzøe.

Vil tilføre noe nytt

Gjerdrum peker på at det fra før av finnes tre meksikanske restauranter i Trondheim – Frida, La Border og Taqueros Taco & Tequila.

– Alle er veldig forskjellige, også fra Héctor. Sånn sett tror jeg det skal gå veldig bra. Det var en grunn til at jeg ville gjøre dette, og det var fordi jeg følte at det et konsept som manglet i byen.

– Hvordan ble navnet Héctor til?

– Jeg slet veldig med å bestemme meg, men navnet går igjen i Mexico. Jeg er såpass pragmatisk at jeg ville ha et navn som ikke ble ødelagt på norsk og trøndersk. Etter hver festa Héctor seg mer og mer, og jeg begynte å bygge en karakter i hodet. Héctor har ikke noe ansikt, alle kan ha sin egen Héctor, men han har egne meninger og skal komme til syne i konseptet, sier Gjerdrum og ler.

Den neste uka skal restauranten ferdigstilles før planlagt åpning torsdag eller fredag.

– Det er litt av en kabal som skal gå opp, men jeg har åpnet mange restauranter og tror det skal gå fint.

– Hvilke forventninger har du til drifta?

– At Trondheim kommer til å elske konseptet, og at vi kan jobbe med å utvikle det videre. Jeg håper også at det blir en bra arbeidsplass og et godt miljø for gjester og ansatte, samt at restauranten tilfører byen noe nytt, sier Gjerdrum og smiler.