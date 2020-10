Morten Hegseth har solgt huset sitt i Trondheim

- Å flytte fra Trondheim er en kjærlighetssorg i seg selv, men på grunn av jobb og private anliggender ble det best å ta turen tilbake til Oslo, skriver Morten Hegseth i en sms til Trd.by.

Tilbake i februar i år la TV- og podkast-profilen og ektemannen Anders Riiber huset sitt på Moholt i Trondheim ut for salg. Først nå, over et halvt år senere, er huset solgt.

Måtte redusere prisen

Da huset først ble lagt ut for salg i mars, var prisantydningen på 8 750 000 kroner. I den nåværende boligannonsen på Finn.no er prisantydningen redusert til 7 690 000 kroner.

- Vi slet med å få solgt, men etter et halvt år med problemer fikk vi ny megler som fikk solgt det på en knapp måned mens jeg var på innspilling for Kompani Lauritzen, skriver Hegseth videre.

Megleren ansvarlig for hussalget, Markus Tangvik ved Eiendomsmegler 1, bekrefter at ekteparet ønsket å få noen nye øyne på boligen og at han tok over oppdraget i høst.

- Huset ble solgt etter første visningsperiode, og vi valgte å justere prisen og ta nye bilder. Det var fem interessenter på visning og til slutt var det et voksent par som fikk tilslaget. Både kjøper og selger er fornøyde, skriver Tangvik i en e-post til Trd.by.

Megleren opplyser at boligen ble solgt for 7 550 000 kroner.

Kjøpte for 8,5 millioner

Det var i april 2018 Hegseth kjøpte huset på Moholt sammen med ektemannen Anders Riiber. Den gang kjøpte de huset på Moholt til 8,5 millioner kroner, ifølge Adresseavisens eiendomsbase.

I podkasten Harm & Hegseth har trønderen selv fortalt at deres nye hjem ligger på Nordstrand.