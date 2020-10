Elisabeth ser en ny trend på piercingfronten etter korona

Det sier butikksjef Elisabeth Jakobsen. Å ta piercing har ifølge henne vært veldig populært de siste årene – kanskje særlig i ørene.

I likhet med mange andre bedrifter måtte også Ragnaråkk stenge dørene i seks uker i vår på grunn av koronaviruset. Da de fikk åpne igjen, la hun merke til en ny trend.

– Å ta piercing i brystvortene har blitt veldig populært. Det har det for så vidt alltid vært, men det har vært ekstra stor pågang etter at vi åpnet opp igjen. Folk har kanskje sittet mye hjemme, kjedet seg og funnet ut at de vil gjøre noe nytt med kroppen sin, sier hun og ler.

Mistet i gulvet

I ti år har Jakobsen jobbet i piercing- og klesbutikken i Midtbyen. Det skulle egentlig bare være en deltidsjobb ved siden av fotografjobben, men hun trivdes så godt at hun ble værende.

– En av de første dagene jeg jobbet her, mistet jeg et helt brett med kuler i gulvet, sier Jakobsen, og holder opp et brett med hundrevis av små duppedingser.

– Hele gulvet var dekket og vi måtte stenge butikken. Til sammen er de verdt ganske masse penger, så det var ikke noe vi bare kunne kaste. I tillegg måtte de steriliseres. Det er nok den største tabben jeg har gjort. Jeg er glad for at jeg fikk fortsette å jobbe her, legger hun til og ler.

Også eier av Ragnaråkk, Ragna Råkk, har gått på noen smeller gjennom årene.

– Som piercer kan man drite seg ut av og til, og noen hull har ikke blitt like bra som man først tenkte. Heldigvis er det ikke uopprettelig. Da er det verre med tatoveringer, sier hun og ler.

Tung start

Råkk etablerte butikken i 2004 – da i City-passasjen mellom Olav Tryggvasons gate og Thomas Angells gate. Fire år senere flyttet hun butikken til Holstveita, og i 2018 til Prinsens gate 4.

– Jeg hadde jobba som piercingartist på Purple Pain på Heimdal, men hadde lenge hatt et ønske om å starte noe eget. Samtidig fantes det ikke et lignende tilbud i byen, forklarer Råkk.

Hun legger ikke skjul på at det var tungt i starten.

– Jeg måtte ha en jobb ved siden av for å ha råd til å kjøpe mat. I flere år måtte vi se an ståa fra måned til måned. Heldigvis ble butikken godt etablert etter hvert, og nå vet folk at vi er her. Det er fint å føle seg litt tryggere nå, sier Råkk.

Under nedstengingen i mars og april måtte hun og Jakobsen tenke kreativt.

– Det var heftig, men vi klarte oss heldigvis helt greit. Vi kjørte rundt med varer til kundene og livnærte oss på den måten. Etter åpningen har vi vært fullbooket hver dag og hatt god flyt i varelageret vårt.

Glad i varer

I tillegg til å være et piercingstudio, selger de klær, sminke og hårfarge hos Ragnaråkk. Lokalene i Prinsens gate har tidligere vært restaurant.

– Hele lokalet var neongrønt, så det var mye jobb å få pusset opp, sier Jakobsen og ler.

Oppussingsprosessen har de imidlertid fått igjen for.

– Vi har store, flotte vinduer og bussen kjører forbi hele tiden. Det betyr at også flere kommer innom bare for å ta en titt, noe som er mer naturlig her enn i tidligere lokaler.

Det beste med å jobbe i butikken er at ingen dager er like, ifølge butikksjefen.

– Jeg er nok den eneste i verden som er glad for å få inn nye varer. Det er det morsomste jeg vet av. Det er mange som ikke gleder seg til å dra på jobb, men det gjør jeg hver eneste dag. Vi er heldige sånn sett, sier Jakobsen og smiler.